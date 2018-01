Lāsma Balbārde: Treniņi kļūst par atkarību

Atslēgvārdi viedoklis

Sākoties jaunam gadam, cilvēki bieži vien apņemas mainīt savus ieradumus, pilnveidoties. Par populārāko apņemšanos noteikti var uzskatīt vēlmi sākt sportot un dzīvot veselīgāk.

Vairums cilvēku apņemas sportot vairāk, jo ir liekais svars, kas nepatīk gan vizuāli, gan negatīvi ietekmē veselību. Daudziem treniņu iemesls ir veselības un labsajūtas uzlabošana, jo darba apstākļi vai traumu sekas to negatīvi ir ietekmējuši. Savukārt citi sporto, lai nostiprinātu muskulatūru un pieņemtos svarā. Bet ir arī tādi, kuri apņemas vairāk sportot tikai tāpēc, ka tā ir modes lieta un cenšas sekot tai līdzi.

Katru gadu janvārī ir jūtams, ka cilvēkiem ir dažādas apņemšanās. Bet, kad sāku strādāt par fitnesa treneri, tad pamanīju, ka daudziem apņemšanās ir uzsākt fiziskās aktivitātes tieši sporta zālē.

Janvārī jūtams vislielākais pieplūdums ar sportot gribētājiem. Arī tuvojoties vasaras sezonai, cilvēku sporta zālē paliek arvien vairāk, bet ne tik izteikti, kā gada sākumā.

Esmu novērojusi, ka pirmos divus mēnešus jaunie sportot gribētāji apmeklē sporta zāli regulāri – 2-3 reizes nedēļā, bet pēc tam jau sāk palikt mazāk cilvēku. Parasti pirmie pārtrauc trenēties studenti, pēc tam citi. Iemesli, protams, ir dažādi – kāds pamēģināja un nepatika, citam trūka motivācijas, finanses, vai pat radās veselības problēmas.

Bet ir arī tādi, kuri uzsāk sportot jaunā gadā un turpina to darīt vairāku gadu garumā. Tādi klienti ir arī man un es ar viņiem ļoti lepojos, jo zinu, ka treniņu process nav viegls un nepārtraukti ir jābūt motivācijai, lai nepadotos un nepārtrauktu trenēties.

Esmu satikusi vairākus cilvēkus, kuri ar sportu ikdienā ir bijuši uz “jūs”, bet pildot jaunā gada apņemšanos, pamazām sāka arī veselīgāk ēst, atsakoties no vairākiem kaitīgiem pārtikas produktiem, citi arī no smēķēšanas. Pamazām šie cilvēki sportojot, ēdot veselīgāk un citi arī nesmēķējot, pie tā pierada un šobrīd savu ikdienu nevar iztēloties citādāk. Treniņi ir kļuvuši par tādu kā atkarību. Ar ēšanu ir grūtāk - vairumam tieši ar saldumiem un to, ka vienkārši trūkst laika paēst, bet cilvēki saprot, cik bieži jāēd, kādi produkti ieteicami no rīta, kādi pa dienu un vakarā. Visi atzīst, ka ir jābūt lielam gribasspēkam, lai ko mainītu, bet kad tiek sasniegti kādi no vēlamiem rezultātiem, tad paliek arvien vieglāk.

Uzsākot sportot, es iesaku nospraust sev mērķi un pēc tam saprast, atzīmēt, kāds no tā pašam būs labums! Nepārtraukti ir jābūt motivācijai, kas mudinās darboties tālāk! Iesaku izvirzīt arī mazos mērķīšus un, tos sasniedzot, apbalvot sevi, piemēram, nopērkot sev kādu kārotu lietu. Tā būs vieglāk sasniegt galveno mērķi.

Sākot trenēties konkrētā sporta veidā, noteikti ieteiktu konsultēties ar speciālistu vai treneri. Bieži vien cilvēkiem zūd motivācija darboties tālāk, jo nav treniņu rezultātu, un tas tāpēc, ka ir bijusi nepareiza vingrinājumu izpildes tehnika un plāns.

Pati sportam pievērsos pēc traumas – studējot par sporta skolotāju, pirmajā studiju gadā basketbola spēles laikā es sastiepu potītei saites. Tādēļ man bija jāstaigā ar ģipsi un pēc tam jāpilda dažādi vingrinājumi trenažieru zālē, lai ātrāk atveseļotu potīti. Man tik ļoti iepatikās iet uz trenažieru zāli, pildīt vingrinājumus, ka nomainīju savu profesiju uz “fitnesa vecākā trenere”. Šo skolu absolvēju un nu jau vairākus gadus palīdzu citiem, vadot individuālos treniņus fitnesā.

Arī es šo gadu iesāku ar apņemšanos - vairāk rūpēties par savu labsajūtu un veselību, jo bieži vien vairāk domāju un uztraucos par citiem, nevis sevi.