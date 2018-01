Atslēgvārdi ziemas peldēšana | Linda Kilevica

Izplatīts jautājums vasarās ir – vai tu jau atklāji peldsezonu? Taču arvien vairāk kļūst cilvēku, kam īsti nav uz to atbildes. Jo peldsezona nekad nebeidzas. To skaitā jau trešo ziemu esmu arī es. Un šī pagaidām ir vislabākā, jo Liepāja sniegusi iespēju pievienoties ziemas peldētāju biedrībai "VeloRonis".

Tu taču esi traka! Kā to var izdarīt? Es to nekad nevarētu. Tās ir Top 3 frāzes, ko dzirdu no cilvēkiem, kuri uzzinājuši, ka āliņģī metos bez pirts, 100 gramiem un bez jeb kā cita, ar ko vairākums attaisnotu tādu neprātību. Vienmēr atbildu, ka šis patiešām nav nekas īpašs.

Ziemas peldēšana neprasa sevišķus talantus, fiziskas dotības vai pārcilvēcisku spēku un izturību.

Tai pašā laikā nebūt nedomāju, ka katram būtu jāmetas aukstā ūdenī, ja tāds izraisa riebumu. Ir taču ļoti daudz citu iespēju, kā izpausties.

Kāpēc tad nepietiek ar ūdens priekiem vasarā, ka jāpeld ziemā? Man personīgi vienmēr vasara šķitusi par īsu. Un kas tad tik traks notiek naktī no 31. augusta uz 1. septembri? Ja var peldēt 1. datumā, tad kāpēc nevar otrajā? Un tā tālāk. Tad jau gribas izturēt līdz septembra beigām. Nākamajā gadā jau ir izaicinājums ieiet ūdenī oktobrī.

Pirmā īstā ziemas sezona sākās ar peldi oktobra beigās patiešām ledainā upītē. Novembrī iegāzties atklātā jūrā šķita daudz vieglāk. Sekoja Ziemassvētku iegremdēšanās ezerā, kas nebija aizsalis. Un tad – lēciens āliņģī -15 grādu salā pirms nevis pēc karsēšanās pirtī.

Kopš tā laika es zinu, ka vienkārši vajag noģērbties un iet ūdenī. Tas arī viss noslēpums.

Nekad neesmu saslimusi pēc ziemas peldes. Toties no beidzamā nejaukā vīrusa, kas negribēja pilnībā padoties, tieši tā arī tiku vaļā – noslīcinot Beberliņu ūdenskrātuvē. Bez stiprākas veselības faktora ļoti svarīga ir arī labsajūta. Kad vēsās adatiņas turpina durstīt vēl ilgi pēc peldes, taču tās ir tīkamas, ne mokošas.

Ziemas pelde noņem nogurumu, grūtsirdību un nedrošību. Sniedz prieku, labu omu un lielisku domubiedru kompāniju. Atzīšos, ka man izveidojusies atkarība no nebeidzamās peldsezonas. Lieliska atkarība, kas nav jāslēpj un jāapkaro.