Māris Ceirulis: Neredzīgie ir, bija un būs

Šodien tiek atzīmēta Baltā spieķa diena, kad autovadītājiem tiek atgādināts, ka satiksmes dalībnieku vidū ir arī neredzīgi un vājredzīgi cilvēki, kurus atpazīstam pēc baltā spieķa.

Man šķiet, ka joprojām viss ir izaugsmes stadijā, pie tā vēl krietni jāpiestrādā. Ja cilvēki ikdienā neredz balto spieķi, viņi par to aizmirst. Tādēļ par to ir jāatgādina. Mūsu ļaudis, protams, to dara, bet dažreiz ir tā, ka joprojām atsevišķi autobraucēji mēģina neievērot to, ko pieprasa arī satiksmes noteikumi.

Bet situācija kopumā ir uzlabojusies tādēļ, ka vairums neredzīgu un vājredzīgu cilvēku, pārvietojoties pa pilsētu, izmanto vadlīnijas un skaņas luksoforus. Viņiem nav jāšķērso braucamā daļa, kur ir neregulēti krustojumi. Viņi iet tur, kur ir regulēta kustība. Un tas daudzējādā ziņā atvieglo pārvietošanos. Līdz ar ko no mūsu biedriem pēdējā laikā vairs nav tik daudz sūdzību, kā tas bija agrāk. Jo, izmantojot vadlīnijas un skaņas luksoforus, protams, ir drošāk pārvietoties.

Pirmdien kārtējo reizi pilsētvidē atgādināsim par balto spieķi. Izvēlējāmies Rožu ielas un Uliha ielas krustojumu, kas ir starpposms no viena regulējamā krustojuma līdz otram.

Sabiedrībai ir jāatgādina, ka ne vienmēr neredzīgs cilvēks atradīs regulējamos krustojumus. Turklāt ne jau visur ir regulējami krustojumi un ne jau visur ir skaņas luksofori. Neredzīgais cilvēks šādās situācijās var samulst, var apmaldīties. Viņam, piemēram, pazūd maršruts. Tad ir skaidrs, ka šāds cilvēks pēkšņi var parādīties jebkurā vietā, lai šķērsotu braucamo daļu.

Tādēļ ir nepieciešams ik pa laikam atgādināt un informēt, ka šādi cilvēki ir, bija un būs. Mūsu pilsētā, mūsu sabiedrībā. Tāpēc lūgums viņus respektēt. Protams, paldies visiem šoferiem, kas to ir ievērojuši, kas ņem to vērā un korekti dod ceļu.

Ja salīdzinām, man šķiet, ka attiecībā uz balto spieķi Liepājā braukšanas kultūra ir daudz labāka, nekā, piemēram, Rīgā un Valmierā. Protams, sava artava ir arī tajā, ka pilsētā ievērojami uzlabota infrastruktūra, lai pilsētvide būtu draudzīgāka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām! Visas atbildīgās struktūrvienības – pilsētas dome, Komunālā pārvalde, Sociālais dienests u.c., realizējot jaunus projektus, ņem vērā cilvēku ar invaliditāti vajadzības.

Nupat Latvijas un Lietuvas pārrobežu projektā, pie kā strādā domes Vides nodaļa, iekļautas vēl piecas taktilās kartes, kas būs Liepājā. Neredzīgie tās varēs iztaustīt, savukārt sociālie rehabilitētāji viņus varēs apmācīt pārvietoties.

Pateicoties šādām kartēm, neredzīgam vai vājredzīgam cilvēkam vairs nav jāmaldās, nav jāklīst kaut kur nezināmā virzienā. Cilvēki var pārvietoties daudz pārliecinošāk.

Turklāt šīs kartes patīk ne vien neredzīgajiem. Tās kā vides objekti ir interesantas arī tūristiem un ikvienam redzīgam cilvēkam. Viennozīmīgi infrastruktūra palīdz! Tā uzlabo kopējo situāciju. Arī atmosfēru kā tādu pilsētā. Daudzkārt, tostarp Rīgā, nācies dzirdēt: pie jums Liepājā viegli pārvietoties; zinām. Brīnišķīgas atsauksmes.

Tas, protams, ir pozitīvi. Bet tas nenozīmē, ka pie mums viss ir pilnībā sasniegts. Ir jāstrādā aizvien, jāturpina iet uz priekšu un ieviest aizvien vairāk uzlabojumu, kas atvieglo cilvēkiem ikdienu. To arī darām. Un man šķiet, ka labākais ir tas, ka kopā strādā pašvaldība, tās iestādes, nevalstiskās organizācijas un paši iedzīvotāji. Cits citu sadzird un meklē labus risinājumus. Tas, manuprāt, ir galvenais.

Māris Ceirulis, Liepājas neredzīgo biedrības vadītājs