Nora Brūdere: Kā pasargāt četrkājainos draugus salūta laikā?

Sagaidot Jauno gadu, ļaudis priecājas par svētku salūtu, un daudzi to sarīko arī paši, liekot lietā nopirkto pirotehniku. Lielākai daļai mājdzīvnieku ir bail no uguņošanas un asiem, dobjiem trokšņiem. Kā pasargāt savus mīluļus no nevajadzīga stresa?

Vērtējot pēc skaita, cik noklīdušu suņu mūsu patversmē nonāk 1. un 2. janvārī, nebūs pareizi teikt, ka situācija ir kritiska un saimnieki, gaidot salūtu, nav pieskatījuši savus mīluļus. Pērn pēc uguņošanas pie mums tika atvesti tikai divi suņi. Taču pirmssvētku laikā nebūs lieki atgādināt, ka 31. decembra naktī salūts notiks un dzīvnieku saimniekiem jau laikus jādomā, lai suns vai kaķis justos droši un nevarētu aizbēgt no mājām.

Jāņem vērā, ka parasti individuālie pirotehnikas izmantotāji raķetes sāk šaut jau labu brīdi pirms pusnakts, un parasti šaušana turpinās arī vēlāk.

Lai nepazaudētu suni, to nevajag ņemt līdzi, ejot skatīties salūtu. Labāk lai dzīvnieks paliek mājās, drošībā, kur to nebiedēs ne spalgās un dobjās skaņas, ne ļaužu pūļi.

Turklāt uz trotuāriem un ielām var būt sasistu pudeļu lauskas, kas var traumēt ķepas. Ja suns dzīvo laukā, pie ķēdes, un tam ir sava būda, arī tad labāk dzīvniekam naktsmājas uz vienu nakti ierādīt šķūnītī, garāžā vai mājā, lai viņam nerastos nevajadzīgs satraukums, it īpaši tad, ja rīkojat uguņošanu paši savā pagalmā. Pat tikai viena izšauta pirotehnikas vienība var pārbiedēt četrkājaino draugu. Tas ir mīts, ka no trokšņiem baidās tikai mazie sunīši. Nopietnu stresu piedzīvo arī lielie. Salūta laikā slikti jūtas daudzi kaķi. Tādēļ pirms došanās uz svinību vietu logiem noteikti jāaizvelk priekšā biezie aizkari un kaķim jādod iespēja paslēpties zem segas vai pleda. Ja pēc pieredzes zināms, ka mīlulis slikti panes stresu, jākonsultējas veterinārajā aptiekā, un viņam var iedot kādu nomierinošu, uz augu bāzes gatavotu, uztura bagātinātāju.

Diezgan nožēlojami, ja saimnieks vai mājinieki smejas, varbūt pat ņirgājas par sava dzīvnieka piedzīvotajām bailēm. Daži pat pamanās uzņemt video sižetus par saviem baiļu māktajiem mīluļiem un demonstrē tos internetā. Vai varat iedomāties, ka kas tāds tiktu darīts arī ar savu pārbijušos bērnu?

Ja mājās ir suns vai kaķis, dzīvnieks ir daļa no ģimenes, un pret to jāizturas ar cieņu.

Patversmes "Lauvas sirds" dzīvnieku ķērājs strādās arī 1. janvārī. Ja kāds pēc svētkiem pilsētā ierauga noklīdušu suni, par to var ziņot Pašvaldības policijai, kas sazināsies ar ķērāju, kurš noķerto dzīvnieku nogādās patversmē. Ja dzīvnieks ļaujas un nav agresīvs (katra situācija jāvērtē individuāli), suni var pieturēt un sagaidīt izsauktos policijas darbiniekus. Ja kādam būs pazudis suns, jau 2. janvārī var zvanīt uz patversmes tālruni 63443909.

Nora Brūdere, dzīvnieku patversmes "Lauvas sirds" vadītāja