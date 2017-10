Raimonds Strokšs: Cilvēkiem prātā vairāk paliek negatīvais

Atslēgvārdi Rally Liepāja | rallijs | raimonds strokšs

Pēc “Rally Liepāja” lūdzām “Rally Liepāja” rīkotāju Raimondu Strokšu izvērtēt pasākuma norisi un ar to saistīto.

- Vai tiešām Jūrmalas parks bija piemērotākā vieta pilsētas ātrumposma norisei?

- Pilsētas ātrumposms bija ļoti labs. Šis posms nevar būt katru gadu vienāds, tad tas visiem kļūs garlaicīgi. Turklāt šajā vietā ātrumposms bija vairāk nost no pilsētas centra, satiksmes organizācija mazāk skāra cilvēkus. Pilsētas ātrumposma izvēlei nebija ne vainas.

- Vai trases darbinieki pietiekami atbildīgi izturējās un kompetenti veica pienākumus? Vai nebija lielo peļķi Peldu ielā iespējams, piemēram, izsūknēt?

- Protams, izskatījām arī šādu variantu. Bet tas nebija iespējams tehniski. Un no vienas puses tas būtu arī mazliet nepareizi, jo tad būtu jāizsmeļ peļķes vēl 120 citos kilometros, kas ir ātrumposmos. Respektīvi, trases iepazīšanas laikā peļķe šajā vietā bija tāpat, kā tas bija sacensību laikā. Tas, ka šajā vietā ir peļķe, visiem braucējiem bija zināms. Rallija būtība ir tāda, ka autosportisti iepazīstas ar trasi, veic savus pierakstus un prognozē, kādi apstākļi būs pēc dažām dienām. Tā ir rallija būtība un maģija, ka viss plūst un mainās – cilvēks pieraksta trasi ceturtdienā, bet jābrauc viņam sestdienā. Ir jāspēj pielāgoties – nolijis lietus vai spīdējusi saule. Ir jālasa ceļš, apstākļi un viss pārējais. Tas ir rallijs!

- Rallija servisa parks Pulvera ielā ievērojamā daļā satiksmes dalībnieku raisīja negatīvas emocijas. Vai satiksmes organizācija Liepājā rallija laikā, jūsuprāt, bija draudzīga pārējiem satiksmes dalībniekiem?

- Pirmkārt, izņemot Pulvera ielu, īsti pat nebija citu variantu, kur iekārtot servisa parku. Otrkārt, es nepiefiksēju, ka Pulvera ielas slēgšana būtu bijusi milzu traģēdija satiksmes plūsmai. Varbūt pašā sākumā, kamēr tika pieregulēti luksofori. Pēc tam satiksme bija normāla. Taču, atbraucot palielam pasākumam uz pilsētu, ir skaidrs, ka kādā brīdī kaut kur veidosies sastrēgumi utt. Alternatīvas nebija. Gribējām sākotnēji servisa parku taisīt laukumā pie “Rimi”, bet teica, ka Tramvaja tilts būs remontā un būs tikai viens tilts, kā dēļ šajā vietā nevarēsim iet. Savukārt tur, kur servisa parks bija iepriekšējos gados, nu ir uzbūvēti veikali un notiek vēl būvniecība. Tā kā īsti nebija alternatīvas.

- Šoreiz rallija laikā notika neierasti daudz negadījumu. Vai tā ir ierasta prakse vai arī šoreiz pasākumam bija melnā svītra?

- Rallijā vienmēr notiek avārijas, no tā izvairīties nevar – tāds ir šis sporta veids. Neesmu skaitījis un salīdzinājis ar citiem gadiem. Protams, mūsu atšķirība šogad bija tā, ka bijām izšķirošais posms – ļoti daudziem sportistiem ļoti daudz ko vajadzēja iespēt. Tieši šajā posmā. Un, iespējams, tāpēc viņi ātrāk brauca, uzriskēja lieku reizi. Jo čempionu tituli, kas izšķīrās, bija ļoti, ļoti daudz. Avārijas ir šī sporta sastāvdaļa. Ikviens autosportists, kāpjot mašīnā, rēķinās ar to. Un mēs kā organizatori rēķināmies, ka mums jāizdara maksimāli viss iespējamais, lai pasākums būtu pēc iespējas drošāks. Un to arī cenšamies darīt.

- Vai traģiskais negadījums ar helikopteru neietekmēs rallija prestižu nākotnē?

- Kā gan tas varētu ietekmēt vai neietekmēt ralliju, ja šis negadījums īsti nav saistīts ar ralliju? Līdz ar to man grūti pat uz šādu jautājumu atbildēt. Skaidrs, ka tāpēc, ka negadījums notika blakus rallijam, visiem asociējas ar ralliju. Bet tam nav pamata. Notikušais ir civila helikoptera avārija. Tādēļ neņemos spriest, kā tas varētu ietekmēt ralliju nākotnē. Domāju, ka nē. Sliktas lietas diemžēl notiek. Tās ir jāpieņem un jāiet tālāk.

- Vai tiek izvēlēts piemērotākais laiks rallijam? Iepriekš neizdevās ziemas rallijs, nu bija lietus rallijs...

- Tagad, klausoties cilvēkus, dzirdams, ka mums nekad nav veicies ar laika apstākļiem. Diemžēl visi piemirsuši, ka pagājušajā rudenī rallijs notika perfektos laika apstākļos. Bija saulīte, visi staigāja maiciņās. Iespējams, tas piemirsies, jo prātā vairāk paliek negatīvais. Šogad, jā, saskārāmies ar ļoti, ļoti sarežģītiem laika apstākļiem, kas mūsu kā rallija organizatoru dzīvi padarīja diezgan smagu. Bija jāpielāgojas. Monitorējām katru ceļu, sekojām līdzi, kur var braukt. Griezām ātrumposmus un pārplānojām. Tas bija ārkārtīgi smags darbs. Cilvēki strādāja ļoti smagi, lai rallijs notiktu, būtu rezultāti, čempioni. Domāju, ka ar šo sadaļu tikām diezgan labi galā. Bet tas, ka bija smagi laika apstākļi, ir viennozīmīgi. Tomēr man likās pat neticami, ka sestdien pa dienu, kad visā Latvijā lija, pie mums Liepājā bija saule. Braucu pa ātrumposmiem, berzēju acis un pat nespēju noticēt. Un arī svētdien kādu laiku ātrumposmos bija saule. Nezinu, bet, manuprāt, mums pat paveicās ar laiku nedēļas nogalē. Ja lija visu nedēļu, lija naktīs un no rītiem, tad sestdien un svētdien pa dienu varēja iziet ārā un paskatīties ralliju rudenīgi labos apstākļos.

- Tas nozīmē, ka “Rally Liepāja” notiks arī turpmāk?

- Līgums par “Rally Liepāja” rīkošanu vēl ir uz diviem gadiem. Un šobrīd nav ne mazākā signāla, ka rallijs varētu nenotikt. “Eurosport” pārstāvji ar ralliju ir apmierināti, viņiem viss patika. Viss ir kārtībā. Tāpēc es īsti nevaru pat iedomāties iemeslu, kāpēc lai rallijs nenotiktu arī turpmāk.

- Tā kā ralliju ne pirmo reizi piemeklē ķibeles, vai pilsētai būtu jāturpina finansiāli atbalstīt šī pasākuma norisi?

- To droši vien ir jāprasa pilsētai. Taču es nezinu, vai laika apstākļi var būt iemesls, lai pilsēta neatbalstītu pasākumu. Tas īsti neiet kopā. Ir apstākļi, kurus mēs nevaram ietekmēt un neietekmēsim, un tādi ir laika apstākļi. Arī pārceltais rallijs taču notika, cilvēki šeit bija, dzīvoja un naudiņu atstāja. Tas pats bija arī aizvadītajā nedēļas nogalē. Pilsēta čumēja un mudžēja no cilvēkiem. Tāpēc nedomāju, ka laika apstākļi varētu būt iemesls, lai ko mainītu.