Saeimā šonedēļ notika darba seminārs "Balsstiesības no 16", kurā dalībnieki diskutēja par iespēju vietējo pašvaldību vēlēšanās balsstiesības piešķirt jauniešiem no 16 gadu vecuma.

Par to varētu sākt domāt un diskutēt, taču noteikti nevar piešķirt balsstiesības jauniešiem no 16 gadu vecuma jau nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Līdz tam mums vēl liels mājasdarbs izdarāms.

Nepieciešami uzlabojumi pilsoniskās izglītības jomā, arī nevalstiskajām organizācijām vairāk jāiesaistās jaunatnes politikas sfērā. No valsts budžeta programmai "NVO fonds" paredzēts iedalīt lielākus līdzekļus, līdz ar to viens no mazajiem mājasdarbiem jau ir izdarīts.

Iespējams, neizglītojot jauniešus par politiskajiem procesiem, taču ļaujot viņiem piedalīties vēlēšanās, izdosies panākt, ka balsošanā piedalās vairāk iedzīvotāju. Taču vai tas ir pareizais mērķis?

Igaunija jau pirms dažiem gadiem nolēma pašvaldību vēlēšanās piešķirt balsstiesības 16 gadus veciem jauniešiem, taču nebija tā, ka ļoti daudz jauniešu tūliņ steidzās balsot.

Tikai ar šo instrumentu vien mēs, visticamāk, nepanāksim, ka pēkšņi pieaugs jauniešu pilsoniskā aktivitāte un vēlme iesaistīties politiskos procesos.

Ir jādara kas vairāk, nekā vienkārši jādod viņiem tiesības balsot. Izpratni par politiku jāsāk veidot jau no mazotnes,

skaidrojot, ar ko atšķiras Saeima no Ministru kabineta un citu. Tajā pašā laikā nevar apgalvot, ka 16 gadus veci jaunieši vēl nav pietiekami nobrieduši vēlēšanām. Cilvēki ir dažādi, un reizēm izsvērta lēmuma pieņemšanai kāds nav gatavs arī 60 gadu vecumā.

Viens no riskiem, samazinot vecuma slieksni, no kura var vēlēt, ir tāds, ka, piemēram Rīgā, kur ir liels administratīvais resurss, pilsētas vadība naski piedalītos jauniešu pasākumos un tur būtu kā roka zvaigznes.

Lielākas izredzes iegūt mandātu būtu arī tiem, kuri ar skaļiem izteicieniem izpaustos feisbukā. Taču šī metode iedarbojas ne tikai uz jauniešiem, bet arī uz dažāda vecuma vēlētājiem. Gluži vienkārši jaunieši ir ietekmējamāki.

Uldis Budriķis, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājas biedrs