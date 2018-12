Zaiga Stepko: Cilvēks vairāk klausa tam, ko saka kaimiņiene

Atslēgvārdi zaiga stepko | vakcinācija | medicīna | viedoklis

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā mēneša laikā miruši divi bērni, kuri nebija saņēmuši nepieciešamās vakcīnas. Viens no bērniem bija saslimis ar garo klepu un nomira smagu komplikāciju dēļ, otrs pēc mājdzemdībām nebija saņēmis obligāto K vitamīna devu, kā rezultātā radās asinsreces traucējumi un asinsizplūdums smadzenēs.

Tas ir patiešām grūts jautājums, kas jāskata no abām pusēm. Domājot par veselības stāvokli, it kā vajadzētu šīs vakcīnas patiešām noteikt kā obligātas. Bet, no otras puses, mums katram ir savas tiesības un, ja vecāks negrib, viņš bērnu nevakcinē. Ar varu taču es nevaru piespiest kādu vest bērnu uz vakcīnas saņemšanu. Kaut kas jau var būt obligāts, bet ne vienmēr tas tā strādā, ne tikai medicīnas jomā.

Tomēr jāteic, ka tādu gadījumu, kad vecāki atsakās no obligātajām vakcīnām, ir ļoti maz. Ja runājam par maziem bērniņiem, manā praksē nav potējušies tikai divi bērni, un arī tie jau tagad ir paaugušies. Vairāk ir tādu vecāku, kas domā par vakcīnām pret dzemdes kakla vēzi, ko bērns saņem 12 gadu vecumā. Bet domā, nevis kategoriski atsaka.

Galvenie iemesli, kāpēc vecāki izvēlas savus bērnu nevakcinēt, ir tāpēc, ka viņi nav pārliecināti par efektivitāti. Viņiem liekas, ka bērns nesaslims. Un, ja saslims, tad arī domās, ko darīt. No vakcīnām atsakās arī tie, kas kaut kur izlasījuši, ka kādam bērnam no vakcīnas noticis kas slikts, bijušas kādas blakusparādības. Diemžēl biežas ir situācijas, kad cilvēks vairāk klausa tam, ko saka kaimiņiene vai ko ir izlasījis interneta vidē, nevis tam, ko saka ārsts. Reizēm tas ir milzīgs darbs pierādīt, ka vakcīna tomēr ir nepieciešama. Cilvēkiem trūkst ticības zinātnei.

Medijos jau tiek publicēts tikai tas sliktais. Cilvēks to salasās un citu informāciju vairs vienkārši neņem pretī. Profesionālajos mediķu žurnālos tiek rakstīts par to, ka vakcinācija ir ar labiem rezultātiem, bet tos jau cilvēki nelasa. Viņi izlasa internetā, ka kādam bērniņam pēc potes kaut kas ir kaitējis, neiedziļinoties tajā, vai viņam nav bijušas kādas citas saslimšanas vai veselības problēmas. Ticams, ka tās kombinācijā ir radījušas problēmas, nevis tieši vakcīna. Bet, ja vecākam būs izdevīgi pateikt, ka vaina radās no vakcīnas, tad viņš to arī ierakstīs internetā. Rezultātā arī citi domās, ka tas ir no potes.

Līdzīgi kā ar gripu – tā ir nāvējoša kombinācijā ar citām smagām slimībām. Tām pa virsu saķerot gripu, rodas nopietnas problēmas, bet ne tāpat vien.

Zaiga Stepko, ģimenes ārste