"airBaltic" aptaujā uzvarējušas Cēsis; arī Liepājas vārdu nesīs lidmašīna

Atslēgvārdi airbaltic | aptauja | lidmašīnas | nosaukumi

Nacionālās aviokompānijas "airBaltic" rīkotajā aptaujā par mīlētāko Latvijas pilsētu uzvarējušas Cēsis, aģentūru LETA informēja lidsabiedrībā.

Godinot valsts simtgadi, "airBaltic" pauda apņēmību nest Latvijas vārdu pasaulē, dodot 14 jaunajām "AirbusA220-300" lidmašīnām Latvijas mīlētāko pilsētu nosaukumus. Piektdien noslēdzās divas nedēļas ilgušais balsojums.

Kopumā balsojumā tika saņemtas 98 000 balsis. Pirmo vietu ar 9183 balsīm ieguva Cēsu pilsēta, kurai sekoja Alūksne, Valmiera, Kuldīga un Smiltene. 14 pilsētu vidū iekļuva arī Ogre, Līvāni, Bauska, Gulbene, Rīga, Jelgava,Liepāja, Jūrmala un Sigulda.

"airBaltic" jaunos lidmašīnu nosaukumus plāno ieviest līdz valsts svētkiem novembrī.

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot savienojumus no Rīgas uz Eiropu, Skandināviju, NVS un Tuvajiem Austrumiem. 2019.gada vasarā "airBaltic" maršrutu tīklam pievienos trīs jaunus galamērķus no Tallinas uz Malagu, Briseli un Kopenhāgenu, kā arī uzsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Štutgarti.

Latvijas valstij pieder 80,05% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - gandrīz 20% akciju. "airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, kā arī "airBaltic" piedāvā tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas.