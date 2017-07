Amatnieki papildinās digitālās prasmes

Atslēgvārdi swedbank | projekts | amatnieki | Ilze Vainovska

Noslēdzoties konkursam, dalībai projektā "Meistars 21. gadsimtā" šonedēļ izraudzīti astoņi motivēti tautas amatu meistari, tostarp, arī liepājniece Ilze Vainovska, portālam pastāstīja “Swedbank” mediju attiecību vadītāja Kristīne Jakubovska.

Turpmākos trīs mēnešus meistari atkal atgriezīsies zeļļa statusā un mācīsies visas nepieciešamās prasmes savas konkurētspējas celšanai digitālajā vidē. Lai praktiskās nodarbībās apgūtu saziņai un savu izstrādājumu veiksmīgai pārdošanai nepieciešamās digitālās iemaņas, projektam kopumā pieteikušies 110 sava aroda pratēji – no smalku rokdarbu darinātājiem līdz metālkalējiem

"Jāatzīst, esam patīkami pārsteigti par amatnieku lielo interesi un atsaucību! 110 meistari, kuri ir gatavi ieguldīt savu laiku, pūles un enerģiju, lai atkal mācītos, nav maz! Tas žūrijas locekļiem, izraugoties projekta dalībniekus, meta pamatīgu izaicinājumu, savukārt pašiem dalībniekiem uzstāda ļoti augstu motivācijas latiņu," tā projekta patrons – “Swedbank” Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons.

Sīvo konkurenci izturējuši un turpmāk digitālās prasmes Latvijas uzņēmēju un sociālo tīklu, kā arī bankas ekspertu vadībā apgūs Margarita Muntaga no Ķekavas, Reinis Lācis no Pārgaujas novada, Dace Zaharova no Cēsīm, Reinis Rudzītis un igauniete Margit Dravniece no Rīgas, Aivita Heniņa no Lielvārdes, Solvita Zarupska no Ventspils un Ilze Vainovska no Liepājas.

Ilze Vainovska, kā jau Liepājā zināms un portāls arī iepriekš rakstījis, strādā ar Liepājā "ķertu" dzintaru. Viņa izgatavo neapstrādāta dzintara rotas, dzintaru iemezglojot un veidojot no tā aksesuārus un rotaslietas. Ilze pati to sauc par dzintaru savaldzināšanu.

Ar “Swedbank” kā Dziesmu un deju svētku lieldrauga atbalstu projektā "Meistars 21.gadsimtā" astoņi konkursa kārtībā izvēlēti tautas amatu meistari trīs mēnešus lekcijās un praktiskās nodarbībās pie digitālās prasmes apguvušiem, veiksmīgiem Latvijas uzņēmējiem, sava aroda meistariem un sociālo tīklu un bankas ekspertiem apgūs saziņai un pārdošanai nepieciešamās digitālās prasmes.

Iedvesmojošie lektori stāstīs, kā padarīt darbus redzamus pēc iespējas plašākam pircēju lokam internetā un izcelt tos uz konkurentu fona, kā komunicēt ar pircējiem digitālajā vidē, kā izveidot savu internetveikalu mājaslapā un kā lietot mobilos norēķinu termināļus.