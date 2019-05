Aprīlī pārvadā rekordlielu pasažieru skaitu

Atslēgvārdi airbaltic | lidosta | lidojumi

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" 2019. gada aprīlī uz un no Liepājas pārvadājusi 1 282 pasažierus, kas uzņēmumam ir jauns rekords kopš regulāro lidojumu atsākšanas starp Rīgu un Liepāju 2017.gadā, portālu informēja uzņēmumā.

No aprīļa "airBaltic" palielinājusi iekšzemes lidojumu skaitu starp Rīgu un Liepāju no trīs līdz pieciem reisiem nedēļā. Tādējādi tiek papildus uzlabots savienojums starp šīm abām pilsētām, kā arī no Liepājas uz tālākiem galamērķiem Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos.

"airBaltic" lidojumus maršrutā Rīga–Liepāja veic piecas reizes nedēļā ar "Bombardier Q400 NextGen" lidmašīnu, pasažieriem ceļā pavadot aptuveni 40 minūtes.