Apstiprina SEZ pārvaldes budžetu un lemj par līgumu slēgšanu

11.decembrī notika kārtējā Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes sēde, kuras laikā LSEZ valde izskatīja un apstiprināja pārvaldes 2018.gada budžetu, portālam pastāstīja Liepājas SEZ pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Kopējie Liepājas SEZ pārvaldes 2018.gada ieņēmumi, neieskaitot PVN, tiek prognozēti 37 007 tūkstošu eiro apmērā, tai skaitā 12 442 tūkstoši eiro pamatdarbības ieņēmumi, 435 tūkstoši eiro finanšu darbības ieņēmumi un 24 130 tūkstoši eiro ieņēmumi no starptautisko investīciju projektu naudas plūsmas.

Tāpat Liepājas SEZ valdes sēdē pieņemta virkne citu jautājumu. Viens no tiem - par līguma “Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde” slēgšanu. 2017.gada 12.septembrī Liepājas SEZ pārvaldes iepirkuma komisija izsludināja iepirkuma “Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde” procedūru, bet 2017.gada 15.novembrī Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu piešķirt tiesības slēgt līgumu SIA “Konstruktionsgruppe Bauen Latvija”.

Izvērtējot Liepājas SEZ pārvaldes iepirkuma komisijas lēmumu un pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem, Liepājas SEZ valde nolēma uzdot Liepājas SEZ pārvaldes izpildaparātam noslēgt ar SIA “Konstruktionsgruppe Bauen Latvija” līgumu “Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde” par piedāvāto zemāko kopējo līgumcenu 145 980 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pamatojoties uz grozījumiem Civillikumā un lai aktualizētu Liepājas SEZ teritorijā esošo zemes gabalu nomas tiesību rezervēšanas kārtību, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma apstiprināt Liepājas SEZ teritorijā esošo zemes gabalu nomas un apbūves tiesību rezervēšanas kārtību jaunā redakcijā.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un atklātību attiecībās ar Liepājas ostas teritorijas nekustamo īpašumu nomniekiem, noteiktu vienotus ilgtermiņa nomas līgumos un vienošanās par apbūves tiesības piešķiršanu iekļaujamos principus, kā arī, ņemot vērā grozījumus Civillikumā, Liepājas SEZ valde nolēma apstiprināt Liepājas ostas teritorijā esoša nekustamā īpašuma ilgtermiņa nomas līguma un vienošanās par apbūves tiesības piešķiršanu projektu jaunā redakcijā.

Izskatot Liepājas SEZ pārvaldē saņemto SIA “Swedan Partners” iesniegumu, kurā lūgts piešķirt Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusu, Liepājas SEZ valde izvērtēja iesniegumu un nolēma piešķirt SIA “Swedan Partners” Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusu.

2009.gada 20.maijā starp Liepājas SEZ pārvaldi un LSEZ SIA “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas SEZ teritorijā. 2017.gada 30.novembrī Liepājas SEZ pārvaldē tika saņemta “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” vēstule “Par līguma noslēgšanu par ieguldījumu veikšanu”, kurā informēts, ka laika posmā no 2017.gada 15.decembra līdz 2019.gada 31.decembrim “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” plāno realizēt projektu “Ražošanas modernizācija un automātika” par kopējo summu 1 282 000 eiro.

Izvērtējot iesniegumu un pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ar “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” līgumu par ieguldījuma projekta veikšanu.

Liepājas SEZ pārvaldē saņemta VAS “Valsts nekustamie īpašumi” vēstule “Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 36 atsavināšanu”, kurā lūgts Liepājas SEZ valdei pieņemt lēmumu par nodošanu vai atteikumu nodot atsavināšanai zemesgabalu Ģenerāļa Baloža iela 36 SIA “Kauguru Nams”.

Zemesgabals Ģenerāļa Baloža iela 36 reģistrēts zemesgrāmatā uz Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas vārda, atrodas Liepājas SEZ teritorijā. Saskaņā ar zemesgrāmatas nodalījuma uz zemesgabala Ģenerāļa Baloža iela 36 atrodas SIA “Kauguru Nams” piederošas būves.

Zemesgabals Ģenerāļa Baloža ielā 36 Liepājas SEZ pārvaldes funkciju īstenošanai nav nepieciešams, tādēļ pieņemts lēmums piekrist zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 36 nodošanai atsavināšanai.

Liepājas SEZ saņemta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” elektroniskā pasta vēstule “Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem”, kurā lūgts pieņemt lēmumu par nodošanu vai atteikumu nodot atsavināšanai zemesgabalu Cukura iela 36, zemesgabalu Cukura iela 38A un zemesgabalu Cukura iela 40.

Liepājas SEZ pārvalde, izvērtējot zemesgabalu atbilstību atsavināšanas procedūrai, secināja, ka 2017.gada 1.decembrī atsavināšanas process ir uzsākams zemesgabalam Cukura iela 40, jo uz zemesgabala esošās būves ir reģistrētas zemesgrāmatā kā SIA “CEĻU, TILTU BŪVNIEKS” īpašums. Starp Liepājas SEZ pārvaldi un SIA “CEĻU, TILTU BŪVNIEKS” 2010.gada 1.jūlija noslēgtā nomas līguma nosacījumi ir izpildīti. Līdz ar to, pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem Liepājas SEZ valde piekrist zemesgabala Cukura iela 40 nodošanai atsavināšanai.

2017.gada 20.oktobrī starp Liepājas SEZ pārvaldi un LSEZ SIA “JM Properties” tika noslēgts līgums par nekustamā īpašuma Virssardzes iela 11 nomu un vienošanās par apbūves tiesību piešķiršanu. Līguma darbības termiņš ir līdz 2062.gada 19.oktobrim. Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ar LSEZ SIA “JM Properties” vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2017.gada 20.oktobra nekustamā īpašuma Virssardzes ielā 11 nomas līgumā.

Pamatojoties uz Liepājas SEZ pārvaldē saņemto Liepājas SEZ SIA “TERRABALT” 2017.gada vēstuli “Par piešķirto atlaižu pagarināšanu 2018.gadam”, izvērtējot situāciju Baltijas jūras reģionā, un, lai veicinātu prāmju un RO-RO kuģu satiksmi Liepājas ostā, Liepājas SEZ valde nolēma piešķirt speciālo ostas maksas atlaidi prāmjiem, nosakot pastāvīgu maksu (kas ietver kanāla, loču, pasažieru, piestātnes, tonnāžas un sanitāro maksu) 200 eiro apmērā par vienu Liepājas ostas apmeklējumu un RO-RO kuģiem, kas nav iesaistīti regulārā līnijas kuģu satiksmē, piešķirt speciālo ostas maksas atlaidi – 85 %.

Tāpat Liepājas SEZ valde nolēma periodā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim piešķirt Liepājas SEZ SIA “TERRABALT” atlaidi 80% apmērā no maksas par ostas kopējās lietošanas infrastruktūras objektu un ar ostas darbību saistītās infrastruktūras izmantošanu, ja kravas tiek nosūtītas vai saņemtas ar kravas – pasažieru prāmjiem, veicot kravas operācijas Brīvostas ielā 14. Lēmums ir spēkā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

2017.gada 22.maijā starp Liepājas SEZ pārvaldi un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru tika noslēgts līgums par nekustamā īpašuma – zemesgabala Roņu iela 10 - daļas nomu. Līguma darbības termiņš ir līdz 2047.gada 21.maijam. Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2017.gada 22.maija līgumā par nekustamā īpašuma nomu.

Tāpat Liepājas SEZ pārvaldē tika saņemts SIA “EASY BUILDING” iesniegums, kurā lūgts noslēgt zemes nomas un apbūves tiesību rezervēšanas līgumu zemesgabalu apvienošanai un nenoņemamo veidņu sistēmu ražotnes būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai.

Nepieciešamā zemesgabala platība Zemgales ielā 11 ir 3210 m2, Zemgales ielā 13 - 3157 m2 un Virssardzes ielā 8 - 4272 m2.

2014.gada 24.septembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Liepājas pilsētas pašvaldību tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā” īstenošanu. Projekts paredzēja veikt Meldru, Zemgales un Virssardzes ielu un ar to saistītās publiskās infrastruktūras rekonstrukciju, kā arī industriālo teritoriju rekultivāciju starp Zemgales un Virssardzes ielu.

Projekts ir pabeigts un nodots ekspluatācijai. Komersanta SIA “EASY BUILDING” attīstības iecerei – nenoņemamo veidņu sistēmu ražotnes būvniecībai – izvēlētā teritorija atrodas šī projekta teritorijā.

Liepājas SEZ valde, izvērtējot SIA “EASY BUILDING” ieceri būvēt jaunu ražotni, nolēma rezervēt nekustamo īpašumu Zemgales ielā 11, nekustamo īpašumu Zemgales ielā 13 un nekustamo īpašumu Virssardzes iela 8 nomas un apbūves tiesību rezervēšanas līgumu uz vienu gadu nenoņemamo veidņu sistēmu ražotnes būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.