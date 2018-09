Arī Rucavas baltais sviests iegūst Eiropas aizsardzību

Atslēgvārdi rucavas baltais sviests | rucava

Arī Rucavas baltais sviests ieguvis īpašo Eiropas Savienības (ES) aizsardzību – iekļauts ES aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (AĢIN), informē Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecība Latvijā. Šādu lēmumu pieņēmusi ES, kas apstiprinājusi kopumā divu pārtikas produktu iekļaušanu AĢIN. Līdztekus Rucavas baltajam sviestam ES aizsardzību ieguvusi arī Spānijas desa "Morcilla de Burgos".

Rucavas baltais sviests ir gatavots pa pusei no taukiem, ar skābenu garšu. Tradicionāli to ēd tūliņ pēc uzkulšanas kopā ar vārītiem kartupeļiem vai uz rudzu maizes. Tā ražošanas metode nav mainījusies kopš 19. gadsimta, un to vēl šodien gatavo saskaņā ar recepti, kas pārmantota no paaudzes paaudzē, informē EK pārstāvniecībā Latvijā.

Šie jaunie nosaukumi papildinās vairāk nekā 1430 produktus, kas Eiropā jau aizsargāti ar dažādām kvalitātes zīmēm. No Latvijas produktiem līdz šim ES aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā ir ierakstīti Carnikavas nēģi. Savukārt tradicionālo produktu reģistrā iekļauti arī sklandrauši, salināta rudzu rupjmaize, kā arī Jāņu siers. Bet Eiropas Aizsargātu cilmes vietu nosaukumu reģistrā iekļauti Latvijas lielie pelēkie zirņi.

Zemkopības ministrija Rucavas balto sviestu iekļaušanai ES aizsargātajai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei pieteica 2016.gada pirmajā pusē.

Rucavas baltā sviesta gatavošanā netiek atdalītas piena sūkalas. Ražošana notiek mājsaimniecības apstākļos pēc tradicionālas metodes – krējumu maisot ar koka karoti pulksteņrādītāju kustības virzienā. Tiklīdz sāk atdalīties pirmie sūkalu pilieni, tā trauku liek sildīt uz plīts vai karsta ūdens peldē un krējumu maisa, līdz iegūst mīkstu, plastisku, nedaudz spīdīgu un viendabīgu masu.