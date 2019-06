AS ‘‘LPB’’ izmaiņas valdes sastāvā

Atslēgvārdi lpb | Elīna Ļaudama | Inta Daga | top veikals

Vienā no lielākajiem Liepājas uzņēmumiem akciju sabiedrībā ‘‘LPB’’ ir notikusi rotācija valdes sastāvā, portālu informēja uzņēmumā. Par AS ‘‘LPB’’ valdes priekšsēdētāju ar 2019.gada 17.jūniju, iecelta Elīna Ļaudama.

Līdzšinējā valdes priekšsēdētāja Inta Daga, kas amatā bija no 2002.gada, nodod savu stafeti jaunās paaudzes rokās, turpinot darbu valdē kā valdes locekle un vadot uzņēmuma finanšu nodaļu.

Jaunā valdes priekšsēdētāja Elīna Ļaudama uzņēmumā strādā kopš 2002. gada, kad viņas atbildībā un pārraudzībā bija nekustamo īpašumu attīstība, kopš 2017. gada nogales aktīvi piedalās uzņēmuma tirdzniecības nozares stratēģiskā attīstībā. Pārējie valdes locekļi Pāvels Romanovskis un Guntis Ēvalds turpina darboties bez izmaiņām.

AS “LPB” dibināta 1992. gadā un ir 100% vietējais uzņēmums ar Latvijas kapitālu. AS ‘‘LPB’’ ir viens no veikalu tīkla “top!” radītājiem, kas 2000. gadā Liepājā atvēra pirmo veikalu “top!”.