Izrādīta interese par maksātnespējīgā "KVV Liepājas metalurga" velmētavas īri, otrdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V).

Viņš norādīja, ka atsevišķi interesenti ir izteikuši vēlmi iegādāties vai īrēt daļu no uzņēmuma aktīviem, tostarp ir izrādīta vēlme īrēt "KVV Liepājas metalurga" velmētavu. "Ir interesenti par, piemēram, velmētavas īri, kas to labprāt izmantotu metāla produkcijas pārstrādei Eiropas Savienības ietvaros. Ir vairāki [interesenti], kas to vēlētos darīt," teica Ašeradens.

Vienlaikus viņš arī uzsvēra, ka maksātnespējas procesa administratori parasti neizīrē mantu, bet to pārdot, tāpēc patāv iespēja iegādāties daļu maksātnespējīgā uzņēmuma mantas, lai to izmantotu savām vajadzībām vai arī, lai to izīrētu.

Tāpat ministrs atzīmēja, ja par "KVV Liepājas metalurga" aktīviem nebūs pietiekama interese, par labu valstij ieķīlātos uzņēmuma aktīvus varētu pārņemt Privatizācijas aģentūra. Valstij par labu ir ieķīlāts uzņēmuma velmētavas cehs un tēraudkausēšanas krāsns.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka "KVV Liepājas metalurga" maksātnespējas administrators Guntars Koris nolēmis uzņēmumam piederošo mantu pārdot vairākās izsolēs pa daļām. Šāds lēmums pieņemts, jo neviens no "KVV Liepājas metalurga" iegādes pretendentiem nebija izpildījis nodrošināto kreditoru izvirzītos nosacījumus un sniedzis prasītās garantijas, kas apliecinātu spēju uzņēmumu iegādāties kā vienu veselumu un atjaunot tā darbību.

"KVV Liepājas metalurgs" par maksātnespējīgu tika pasludināts 2016.gada septembrī.