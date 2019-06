Atslēgvārdi radošās industrijas | liepājas biznesa inkubators | telpu atjaunošana

Liepājas pašvaldība sāks jaunu projektu radošo industriju attīstībai Dārza ielā 4/8. Ēkā, kur jau darbojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Liepājas Biznesa inkubators, atjaunos telpas vēl 438 kvadrātmetru platībā, lai pēc tam tās iznomātu inkubatora vajadzībām, uzņēmējdarbībai.

Pagājušajā nedēļā Liepājas dome atbalstīja projektu, nolemjot, ka tā izmaksas ir 333,7 tūkstoši eiro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums būs 129,5 tūkstoši eiro, valsts budžeta dotācija – 5,7 tūkstoši eiro. Pārējos izdevumus segs no pilsētas budžeta, ja būs nepieciešams, piesaistīs kredītlīdzekļus. Viens no plānotajiem ieguvumiem – divas jaunas darba vietas. Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2020. gadā.