Augstākā tiesa (AT) atstājusi spēkā Konkurences padomes (KP) 2014.gada lēmumu sodīt AS "Liepājas autobusu parks" par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, tādējādi kompānijai būs valsts budžetā jāiemaksā piemērotā soda nauda 129 369 eiro apmērā, liecina AT spriedums.

2014.gadā KP konstatēja, ka "Liepājas autobusu parks", kas vienlaikus ir gan Liepājas autoostas pārvaldnieks, gan sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, pārkāpis godīgas konkurences principus, saviem konkurentiem - citiem pasažieru pārvadātājiem - par autoostas pakalpojumu izmantošanu nepamatoti piemērojot būtiski augstāku samaksu, skaidroja KP.

KP secināja, ka "Liepājas autobusu parks" citiem pasažieru pārvadātājiem maksā par autoostas izmantošanu bija iekļāvusi nesamērīgi augstu peļņas procentu. Savukārt par savu autobusu iebraukšanu bija noteicis zemākas cenas vai arī maksu par autoostas pakalpojumiem nepiemēroja vispār. Izmaksas par kompānijas autobusu iebraukšanu tika kompensētas uz citu pārvadātāju rēķina, kuri bija spiesti maksāt šo nesamērīgi paaugstināto cenu.

Līdz ar to, pēc KP paustā, uzņēmums sev radīja būtiskas konkurences priekšrocības valsts organizētos iepirkumos - tā ne vien ierobežoja citu pārvadātāju konkurētspēju, bet arī neļāva iepirkumos uzvarēt tiem pārvadātājiem, kas izmaksu ziņā bija efektīvāki, tomēr bija spiesti maksāt vairāk par autoostas pakalpojumu izmantošanu.

"Liepājas autobusu parks" šo spriedumu pārsūdzēja Administratīvajā apgabaltiesā, kas uzņēmuma prasību noraidīja, norādot, ka uzņēmums radīja ne tikai potenciālu ietekmi uz konkurenci, bet arī faktiski atšķirīgo maksu rezultātā, izmantojot dominējošo stāvokli, izslēdza no konkursa konkurentu un ieguva tiesības veikt pārvadājumus konkursā maršrutu tīkla daļā "Aizpute".

2016.gadā "Liepājas autobusu parks" apgrozījums bija 10,535 miljoni eiro, kas ir par 0,3% vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet kompānijas peļņa pieauga par 14% un bija 620,4 tūkstoši eiro, liecina "Firmas.lv" dati.

Kompānijas lielākie īpašnieki ir Liepājas pilsētas dome (34,85%) un "LAP1R" (59,45%). Savukārt "LAP1R" lielākais īpašnieks ar 67% kapitāldaļu ir "Inpo 17", kura lielākās īpašnieces pastarpināti ir Kristiāna Lībane-Šķēle (30%), Madara Šķēle-Dupate (25%) un Anete Šķēle-Pētersone (25%). Otrs lielākais "LAP1R" īpašnieks ir "Regma 102" (33% daļu), kas pastarpināti pieder Edvardam Šleseram (70%), Inesei Šleserei (10%), Aināram Šleseram (10%) un Ričardam Šleseram (10%).