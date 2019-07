Beberliņi augs katru gadu pa kārtai

Beidzamajā desmitgadē Beberliņi izveidojušies par daudzpusīgu aktīvās atpūtas zonu. To iecienījuši gan liepājnieki, gan tūristi. Uzņēmēji, kuri šeit strādā, šogad paplašinājušies, labiekārtojuši teritoriju un ievieš jaunus pakalpojumus. Savu artavu, pamazām īstenojot Beberliņu attīstības plānu, pieliek arī pilsētas pašvaldība. Nopietna problēma, ko min visi uzņēmēji, šeit ir gružotāji un huligāni, kas izmanto bezmaksas atpūtas vietas.

"BB Wakepark" ir pirmā Beberliņos ierīkotā aktīvās atpūtas vieta, kur veikborda trasi un kafejnīcu atvēra jau 2013. gadā. Pēc dažiem gadiem darbu sāka kempings. "Visu laiku kaut ko pamazām uzlabojam no infrastruktūras vai labiekārtošanas viedokļa," stāsta "BB Wakepark" vadītāja Santa Vēvere. "Šogad pie kempinga ir uzstādīta recepcijas ēka, kuras otra funkcija ir arī visi ūdens pakalpojumi." Ceļa galā uzstādīta jauna no koka darināta norādes zīme. "Iebraucamo ceļu un autostāvvietu šogad palīdzēja sakārtot Liepājas pilsēta. Iznomājamā teritorija ir lielāka, nekā pašlaik tiek izmantota, tās apgūšana vēl ir nākotnes plānos," saka uzņēmuma vadītāja.

Pagājušā gada jaunums, kas šogad papildināts, ir pūšļu parks uz ūdens.

"Tā ir iespēja visai ģimenei kopā pavadīt laiku uz ūdens. Veikbordā daudzi baidās no tā, ka jābūt speciālām prasmēm, lai gan tā nemaz nav, taču lielai cilvēku grupai tas nešķiet pieejama izklaide. Apmeklētājiem ļoti patīk supot, tāpēc SUP dēļus arvien papildinām,"

pastāsta S. Vēvere. "Laiku pa laikam cenšamies sarīkot kādu pasākumu vai koncertu. Domājam, ka šovasar paspēsim vēl kādu koncertu piedāvāt." Jau vairākus gadus koncerti ar vairāku grupu uzstāšanos notiek pēc kabeļveikborda sacensībām "BB Summer Jam".

"Mans personīgais viedoklis par blakus esošajām brīvi pieejamajām piknika vietām nav tas labākais," atzīst S. Vēvere.

Arī mūsu klientiem ir dažādi viedokļi par to, kas šajās atpūtas vietās notiek." Līgo svētki esot viens no nepatīkamākajiem piemēriem, kad daudzi cilvēki uzskatot – ja parks ir pieejams, tad var tur rīkot trādirīdi, lekt uz konstrukcijām vai iet uz pūšļu parku. Visu Jāņu nakti veikparkā nācies būt klāt darbiniekam, kas aizgaiņā iereibušos.

Piedzīvojumu parks "Tarzāns Liepāja" darbojas ceturto gadu. Tā vadītājs Kaspars Teivāns stāsta, ka šogad papildu četrām pieaugušo, vienai bērnu trasītei un garajam nobraucienam ierīkota vēl viena trase pieaugušajiem un divas bērniem no trim līdz sešiem gadiem.

"Tarzānam" kopā ir ap četrarpus hektāriem zemes, ir iespējas paplašināties. "Ir ieplānotas arī atrakcijas uz zemes. Tā kā šeit ir kāpa, ir daudz aizliegumu, saistīti ar zemsedzi. Ievērojot likumus, mēs daudzas lietas atliekam malā," atzīst vadītājs. "Veidojot parku, plānā bija būvēt ēstuvi, bet pašlaik mums ir tikai ūdens pievads. Tas nav maz, ka labierīcībās ir ūdens, lai nomazgātu rokas, taču bez kanalizācijas kafejnīcu nav jēgas sākt. Tā ir tāla nākotne. Vīzija ir tāda, lai cilvēkam "Tarzāna parkā" ir iespējas pavadīt visu dienu."

Pieprasījums pēc atrakcijām arvien augot. Parku iepazinuši Lietuvas tūristi, ir baltkrievi, ukraiņi, krievi, pēdējā laikā – daudz beļģu un somu. Liela problēma pirmajos gados bijuši darbinieki, tagadējos gan Kaspars slavē."Sarežģījumus nerada sezonāls darbs, bet gan jauniešu attieksme pret darbu vispār. Daudzi domā, ka te vienkārši varēs pa parku pastaigāt un par to naudu saņemt."

Pie "Tarzāna" atrodas piknika vieta, kuru iecerēts uzlabot. K. Teivāns negribētu šeit visu padarīt komerciālu. Tomēr nav izslēgts - kad šeit būs jauni soli un grili, jumtiņš, iespējams, tas nāks par maksu vai arī vakaros būs slēgts. "Ceru, ka nākotnē mainīsies sabiedrība, bet šodien mums ir jāvāc aiz svinētājiem, kas nevar 20 metrus aiznest tukšo alus bundžu. Reizēm rokas nolaižas, kad atkal no rīta ir jāceļ galds no ūdens laukā," saka parka vadītājs.

Baskāju taku Beberliņos atklāja 2017. gadā. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Artūrs Ausējs stāsta, ka šogad papildinot un uzlabojot esošos elementus: "Ir iezīmētas nākotnes ieskices, pat izstrādāts projekts, bet viss ir atkarīgs no finansēm. Mēs vēl esam tikai sākumā, skatāmies, vērojam, ko cilvēki vēlas." Viņš norāda, ka uz Baskāju taku nāk cilvēki, kuri nevar izmantot visas blakus pieejamās ekstrēmās aktivitātes. "Mēs tomēr esam uz zemes," smej A. Ausējs. "Pie mums nāk tie, kuri vēlas relaksēties no ikdienas. Apmeklētāji ir ģimenes, arī draugu kompānijas."

Taka ir neaizsargāta negodprātīgiem cilvēkiem.

"Ir bijis, ka paposta takas, esmu arī vērsies Valsts policijā, esam vienojušies, ka viņi vairāk pieskatīs no savas puses. Teorētiski var uzstādīt novērošanas kameras, bet praktiski to izdarīt meža takā ir sarežģīti. Cilvēki pārsvarā tomēr ciena to, ko citi ir radījuši," saka takas vadītājs.