“Blue Shock Race” saņem atzinību izstādē Vācijā

Atslēgvārdi Blue Shock Race | vācija | kartingi | izstāde

No 26.līdz 27.janvārim Vācijā, Frankfurtē, notika starptautiskā kartingu izstāde, kas ir viena no pasaules lielākajām kartingu izstādēm un notiek jau 27 reizi. Un tajā piedalījās liepājnieki – “Blue Shock Race”.

Uzņēma vadītājs Artis Daugins, jautāts, kā viņiem vāczemē veicies, stāsta: “Šogad bijām gatavi doties uz vienu no pasaules nopietnākajām kartingu izstādēm un parādīt sevi. Esmu lepns par komandas veikumu pēdējo mēnešu laikā, esam sakārtojuši un paveikuši daudzas lietas, kas mums šobrīd ļauj saražo vairāk kartingus un izpildīt visas autobūves prasības ko pieprasa dažādi sertifikāti.”

“Šogad vēlējāmies saprast, cik tad spēcīgi esam starp pasaules vislabākajiem kartingu ražotājiem un ar lepnumu varu teikt, ka pēc izstādes “Blue Shock Race” komanda mājās devās pacilātā sajūtā, jo no interesentu skatpunkta Liepājā radītais elektrokartings ir atzīts kā viens no viss izskatīgākajiem nomas kartingiem ar unikālo ātrās baterijas apmaiņas sistēmu,” viņš turpina.

Un piebilst: “Mēs noteikti ka ejam uz elektrokartingu top līderu pozīcijām nomā un noteikti esam top pozīcijās sportā, jo pat mūsu lielākais konkurents no Vācijas, Porsche-Rotax komandas, atzina, ka esam paveikuši iespaidīgu darbu.”

Viens no vislielākajiem priekiem komandai bijis par to, ka cilvēki no dažādām pasaules malām jau zina, kas ir “Blue Shock Race”: “Komanda saņēma lielu uzmanību no industrijas lielajiem spēlētājiem. Pateicoties četrus gadus ilgajam darbam, šobrīd uzņēmums saņem aizvien vairāk dažādus partnerības piedāvājumus no dažādām vietām pasaulē.”

A.Daugins uzsver, ka viņa uzņēmums “vēlas teikt milzu paldies arī investoriem, kas ir veikuši apjomīgas investīcijas, lai uzņēmums atspērtos uz pasaules skatuves”.

Šobrīd pēc viņa teiktā komanda turpina palielināt ražošanas kapacitāti: “Strādā pie jaunās Liepājas kartingu halles un citiem haļļu projektiem ārpus Latvijas, kā arī gatavojas jaunajiem izaicinājumiem pēc uzaicinājuma Lielbritānijā, ASV un Saūda Arābijā.”