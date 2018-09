Atslēgvārdi caljan rite-hite latvia | kvv liepājas metalurgs

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "Caljan Rite-Hite" iegādājusies bijušā "Liepājas metalurga" mehānisko cehu Brīvības ielā 142a. Tur teleskopisko konveijeru ražotājs plāno veidot savu ražotni.

SIA "Caljan Rite-Hite" mehānisko cehu iegādājusies no AS "KVV Liepājas metalurgs" kreditores AS "Citadele banka" meitasuzņēmuma SIA "Hortus RE", stāsta "Caljan Rite-Hite" direktors Gatis Dradeika. Viņš norāda, ka darījuma pārrunas bijušas sarežģītas un ilgušas vairāk nekā pusgadu, jo tajās bija iesaistītas trīs puses, tai skaitā valsts, kuras rīcībā ir "KVV Liepājas metalurga" kustamā manta.

"Caljan Rite-Hite" Liepājā darbojas jau 13 gadus, un šeit uzņēmums jūtoties komfortabli, taču līdzšinējā mājvietā, proti, Liepājas Biznesa centrā Kapsēdes ielā, tam kļuvis pa šauru. "Zāģējam un urbjam materiālus vienā ēkā, metinām tos citā ēkā, materiālus uzglabājam trešajā ēkā utt. Ir tāds teiciens – ražošanas uzņēmumam nekas nav tik dārgs kā ražošanai nepiemērotas telpas," saka uzņēmuma direktors.

Tādēļ pagājušajā gadā pieņemts lēmums par savas ēkas celtniecību Liepājā. Taču, izskatot dažādas iespējas, uzņēmums par piemērotu vietu savai ražotnei nolūkojis "Metalurga" mehānisko cehu, tāpēc uzsāktas pārrunas par tā iegādi.

G. Dradeika saka: "Jaunā ēka mums ir ļoti piemērota. Tās izmēri, atrašanās pilsētas centra tuvumā, labi saglabātais stāvoklis bija galvenie faktori, kāpēc nolēmām tur veidot savu jauno mājvietu. Ēkai visapkārt ir lieli logi, kurus mēs, protams, saglabāsim. Tie rada patīkamu dabisko gaismu ražošanas zonās."

"Caljan Rite-Hite" Liepājā pašlaik nodarbina 160 strādājošo. Attīstot jauno ražotni, darbinieku skaits palielināšoties. Uzņēmums Liepājā sākšot pildīt arī jaunas funkcijas. "Viena no tām būs pētniecība un jaunu produktu attīstīšana. Pilnveidosim pēcpārdošanas apkalpošanu. Informācijas tehnoloģijām noteikti būs jāpiesaista jauni darbinieki. Jaunās ražotnes maksimālās izlaides jaudas būs vairāk nekā divas reizes lielākas, nekā tās ir šodien esošajās telpās. Ēku platība būs 12 700 kvadrātmetru liela, kas, protams, prasīs apjomīgas investīcijas," skaidro uzņēmuma "Caljan Rite-Hite" direktors.

Jau rakstījām, ka 23. augustā Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Liepājas dome, Liepājas SEZ un SIA "FeLM" parakstīja nodomu protokolu par industriālā parka attīstību 120 hektāru plašajā bijušā "Liepājas metalurga" teritorijā. Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens pieļauj, ka "Metalurga" teritorijā varētu darboties gan metālapstrādes uzņēmumi, gan arī datu centri.