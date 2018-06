Darbu uzsāk darba vakanču digitālā platforma “Liepaja YourMove”

Atslēgvārdi lsez | darbs

Šodien, 12. jūnija tika atklāta un sāka darboties digitālā platforma “YourMove Liepāja” ar mērķi veicināt iespēju ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem atgriezties dzimtenē, piesaistīt kvalificētus darbiniekus no citiem Latvijas reģioniem un nodrošinātu Liepājas uzņēmumiem papildu iespēju atrast nepieciešamos darbiniekus. Digitālā platforma tapusi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldei sadarbojoties ar biedrību “Ar pasaules pieredzi Latvijā”, kas jau no pagājušā gada uztur un attīsta platformu “YourMove”, portālu informēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece–Kadeģe.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš uzsver, ka Liepājas SEZ pārvaldes viens no galvenajiem uzdevumiem ir apzināt un risināt jautājumus, kas saistīti ar biznesa vides kvalitātes nodrošināšanu un uzņēmējdarbības attīstību. “Soli pa solim esam virzījušies, lai pļavas un degradētas teritorijas tiktu sakārtotas un nodrošinātas ar nepieciešamo infrastruktūru, inženierkomunikācijām un uzņēmējiem būtu vieglāk veidot šeit savus ražošanas uzņēmumus. Šobrīd norit darbs, lai jau tuvāko gadu laikā darbu uzsāktu vairākas jaunas rūpnīcas. Šodien jāsper solis tālāk.”

“2017.gadā, aktīvi strādājot, izdevās pārliecināt par iespējām būvēt jaunas ražotnes un ostas termiņāļus Liepājā, un tika noslēgti vairāk kā 10 jauni līgumi par teritoriju rezervāciju un nomu. Tas lika pievērsties nākamajam uzdevumam – prognozējot darba vietu skaita pieaugumu pēc šo projektu realizācijas, tika pieņemts lēmums uzsākt aktīvu darbu pie cilvēku piesaistes Liepājai”, uzsver Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks Uldis Hmieļevskis.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš: “Jau 2017.gada statistika – darba vietu skaits Liepājā pieaudzis par 820 un LSEZ uzņēmumos par 133 darbavietām – pierāda pozitīvu darba vietu skaita pieauguma tendenci, un iesāktās iestrādes ir jāturpina. Pilsētvides attīstība, skolu rekonstrukcijas, bērnudārzu būvniecība, valsts un privātā finansējuma piesaiste jaunu mājokļu izbūvē utt. Digitālā platforma“YourMove Liepāja”ir iespēja gan uzņēmējiem atrast darbiniekus, gan savas nozares profesionāļiem meklēt un atrast darbu un novērtēt Liepājas dzīves kvalitāti ar plašajām izglītības, atpūtas, kultūras un sporta iespējām.”

Kā atklāšanā atzina LSEZ SIA “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” vadītāja Liene Giertmane-Done, šodien mēs esam 96, bet jau rīt 98. Katru dienu darbā tiekot pieņemti cilvēki, kas nepieciešami, lai darbu varētu uzsāk jaunā ražotne un digitālā platforma palīdz. Piemēram, šodien darbā pieņemti divi inženieri, viens no kuriem atgriežas Liepājā no ārvalstīm, bet otrs pārceļas uz Liepājuno Jelgavas. “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” ražotne Liepājas biznesa centrā strādā jau desmit gadus, bet tuvāko mēnešu laikā darbu uzsāks vēl viena jauna ražotne, kas pārcelta no Zviedrijas.

“YourMove Liepāja” mērķauditorija ir zinoši, strādīgi un mērķtiecīgi cilvēki, kuri vēlas atgriezties Latvijā, pēc darba vai mācībām ārzemēs, kā arī Latvijas reģionos dzīvojošie profesionāļi, kuri vēlas pārcelties uz dzīvi Liepājā.

"Patiesi priecājamies redzēt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes un Liepājas pašvaldības iniciatīvu piesaistīt pilsētai darba spēku, sperot konkrētus, praktiskus soļus šī mērķa īstenošanā un veidojot mērķtiecīgu un stratēģisku komunikāciju ar potenciāliem darba ņēmējiem pasaulē. Šajā ziņā paredzam, ka Liepāja varētu kalpot kā piemērs citām pašvaldībām, kurām ir aktuāls darba spēka piesaistes jautājums. Priecājamies būt partneri šajā procesā, kas vērsts uz Latvijas reģionu attīstību", norāda SIA “YourMove” dibinātājs un vadītājs Jānis Kreilis.

Digitālajā platformā “YourMove Liepāja” izvietota Liepājas SEZ apkopotā informācija par darba tirgu, vakancēm, kā arī praktiski ieteikumi, kā iekārtoties uz dzīvi Liepājā. “YourMove Liepāja” savienos ārvalstīs un citos Latvijas reģionos dzīvojošos profesionāļus ar tiem Liepājas uzņēmumiem, kuri šo profesionāļu pieredzi spēj attiecīgi novērtēt.

Jaunās digitālās platformas “YourMove Liepāja” atklāšana ir tikai sākums, jo Liepājas SEZ pārvaldes speciālisti turpinās darbu, lai apzinātu vajadzības un iespējas, īstenos aktīvu mārketinga programmu, kā pilnveidos sadarbībā ar pašvaldību sociālo atbalsta piedāvājuma pilnveidošanu.