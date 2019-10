Fonteins piedāvā Liepājā pārnakšņot rokzvaigznes apartamentā

Atslēgvārdi luijs fonteins

Mūziķis Luijs Fonteins Liepājā, ostmalā vecā ostas spīķerī iekārtojis apartamentu "Rock Star Lounge", kura interjers veidots no viņa paša instrumentu kastēm, mēbelēm un vecajiem mūzikas instrumentiem.

Savā profilā feisbukā Fonteins stāsta, ka gultas darinātas no vecām apkures caurulēm, akmens sienas dekorētas ar metāla izkārtnēm no viņa privātkolekcijas, par skapīšiem pārvērstas kastes instrumentu un skaņas aprīkojuma pārvadāšanai no iepriekšējām mūziķa un viņa grupas tūrēm. Apartamentā iekārtota arī virtuve un bārs, vannasistaba veidota no dabīgā akmens.

Šo vietu var izmantot arī kā ierakstu studiju, ko Fonteins pats esot iemēģinājis šajās dienās ierodoties Latvijā no Ņūorleānas ASV, kur tagad pārcēlies uz dzīvi. Stūrī nolikts arī vecs agro deviņdesmito gadu kasešu atskaņotājs, kas joprojām darbojas. Stāvlampas darinātas no veciem mikrofonu statīviem, te ir mūzikas atskaņošanas automāts un vecas, 1870. gadā Liepājā darinātas retas ērģeles, kuras var uzspēlēt garīgās mūzikas cienītāji.

"Viesu rīcībā ir pagalms ar āra grilu turpat kanālmalā, var pastaigāties pa promenādi vērojot zvejas kuģus, doties pašam makšķerēt un noķert kādu zivi, ko pēc tam uzgrilēt pusdienām," raksta Luijs. Maksa par nakšņošanu apartamentos, kur var pārgulēt četri cilvēki, ir 60 eiro par nakti.