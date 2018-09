Atslēgvārdi biznesa plāns | rūpnīca | atkritumi | publiska apspriešana

SIA "eVan Group" Liepājā, Kapsēdes ielas biznesa parkā, iecerējusi jaunu rūpnīcu, kas nodarbosies ar bīstamo atkritumu pārstrādi. Ir sagatavots un publiskajai apspriešanai nodots ietekmes uz vidi novērtējums. Apspriešanas sanāksmē ap divdesmit cilvēku interesējās, cik apdraudoša būs jaunā ražotne. Tās darbības uzsākšanai būs jāsaņem no Valsts vides dienesta A kategorijas atļauja piesārņojošo darbību veikšanai, bet vēl pirms tam jāsaņem Liepājas pilsētas domes deputātu akcepts.

Ietekmes uz vidi novērtējumu prezentēja tā sagatavotāja SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" pārstāve Evija Skrastiņa. Sākotnēji bija trīs iespējamās vietas Liepājā, kur SIA "eVan Group" varētu darboties. Uzņēmums pats mainīja attīstības plānus un no izvērtēšanas procesa izslēdza iespēju strādāt Brīvības ielā 103. Palika Kapsēdes iela 3A vai Kapsēdes iela 9/15. Tā kā teritorijā Kapsēdes ielā 3A jau vairāk nekā desmit gadus notiek līdzīga darbība – ferosakausējumus ražo SIA "FerroLat" – un tur ir pieejama lielākā daļa nepieciešamo inženierkomunikāciju, uzņēmējs izvēlējies šo vietu. Tur atradusies kādreizējā "Liepājas siltuma" katlumāja.

Jaunajā uzņēmumā plānots iegūt cēlmetālus un retzemju metālus no izlietotiem katalizatoriem, ražojot to sakausējumus, kurus izmanto kā izejvielu, piemēram, pusvadītāju ražošanai, komplektējošo detaļu ražošanai aviācijas nozarei. Katalizatori ir dažādas formas un lieluma granulas. Ražošanas vai pārstrādes procesā, katalizatoram nonākot saskarē ar izmantotajām ķīmiskajām vielām vai produktiem, to atlikumi nonāk uz katalizatoru virsmas. Sērskābes ražošanā izmantoto katalizatoru pārstrāde ir plānota hidrometalurģijas procesā. Hidrometalurģijas ražotni šajā teritorijā būvēs no jauna. Naftas pārstrādes procesā radušos izlietotos katalizatorus izmantos ferosakausējumu ražošanā. Tam sākumā kalpos esošās SIA "FerroLat" elektriskā loka krāsnis, kas tiks papildinātas ar divām rotācijas krāsnīm. Pabeidzot eksperimentālo fāzi, šīs iekārtas tiks nomainītas ar līdzīgām, kas var nodrošināt plānoto ražošanas jaudu.

