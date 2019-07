Atslēgvārdi catals | katalizatori | rūpnīca | bīstamie atkritumi | pārstrāde | liepājas ras | grobiņa

Grobiņas novada dome sola ņemt vērā iedzīvotāju viedokli, lemjot par izlietoto katalizatoru apstrādes rūpnīcas būvniecību, aģentūru LETA informēja Grobiņas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Pastore.

Kā ziņots, SIA "Catals" Grobiņas novadā plāno būvēt izlietoto katalizatoru apstrādes rūpnīcu.

Pastore stāstīja, ka 5.jūlijā uz sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi bija ieradušies aptuveni simts cilvēku un sabiedrības noskaņojums bijis visai noraidošs.

Iemesls tam esot bijušas cilvēku bailes no šādas rūpnīcas darbības un daudzi neskaidrie jautājumi par vides iespējamu piesārņošanu ražošanas gaitā un daudz ko citu.

Šī bija pirmā sabiedriskā apspriešana, kur rūpnīcas būvniecības ieceres autori vairāk uzklausīja cilvēku jautājumus, nekā uz tiem atbildēja, piebilda Pastore.

Ieceres autori uzklausīja iedzīvotāju jautājumus un, visticamāk, augustā būs nākamā tikšanās ar iedzīvotājiem, bet līdz tam laikam ieceres autori būs sagatavojuši ietekmes uz vidi novērtējumu, kuram galavārdu teiks Vides pārraudzības valsts birojs.

Grobiņas novada domes izpilddirektors Uldis Vārna stāstīja, ka pašvaldības attieksme pagaidām ir diezgan atturīga, piesardzīga un nogaidoša. Arī pašvaldība gaida atbildes uz daudziem jautājumiem un tikai tad varēšot konkrēti paust savu attieksmi par iecerētās rūpnīcas būvniecību.

"Ja pašvaldībai radīsies kaut mazākās šaubas par novērtējuma uz vidi objektivitāti, izmantosim iespēju piesaistīt neatkarīgus ekspertus, lai pilnībā pārliecinātos par iecerētās rūpnīcas pilnīgu drošību gan videi, gan cilvēkiem," sacīja Vārna.

Tādējādi līdz pašvaldības lēmuma pieņemšanai - atbalstīt vai neatbalstīt iecerētās rūpnīcas būvniecību - vēl diezgan garš ceļš ejams, izteicās Vārna un solīja, ka pašvaldība ļoti ieklausīsies iedzīvotāju viedoklī un ņems to vērā, ja tas būs argumentēts. Katrā ziņā tas nebūs ātrs un nekādā gadījumā ne sasteigts lēmums, piebilda Pastore.

Jau ziņots, ka SIA "Catals" Grobiņas novadā plāno būvēt izlietoto katalizatoru apstrādes rūpnīcu, kurā paredzēts apstrādāt izlietotos katalizatorus, kurus izmanto naftas pārstrādes procesā, nodrošinot to sastāvā esošo metālu, piemēram, vanādija, atgūšanu. Izlietotie katalizatori tiks apstrādāti, apdedzinot rotācijas krāsnī 950 grādu temperatūrā, lai atbrīvotos no naftas produktu atlikumiem.

Sadedzināšanas iekārtas dūmgāzes, pirms novadīšanas vidē, rūpnīcas būvnieki sola apstrādāt divpakāpju putekļu filtru sistēmā (atdala to sastāvā esošas cietās daļiņas) un skruberu sistēmā, kas nodrošina sēra dioksīda (SO2) atdalīšanu. Savukārt putekļu filtros atdalītie putekļi tiks tālāk pārstrādāti (kausēti) kopā ar apdedzinātajiem katalizatoriem. Skruberī, SO2 reaģējot ar kalcija oksīdu vai kalcija hidroksīdu, veidosies kalcija sulfāts (CaSO4), ko izmanto komplekso minerālmēslu ražošanā, un kas līdz ar to tiks realizēts kā blakus produkts.

Plānotā ražošanas jauda ir līdz 24 000 tonnu gadā. Apstrādātos katalizatorus tālāk izmantos ferosakausējumu ražošanā.

Paredzēto darbību plānots īstenot SIA "Liepājas RAS" apsaimniekotajā sadzīves atkritumu poligona "Ķīvītes" teritorijā, kas atrodas Grobiņas novada, Grobiņas pagasta "Ķīvītēs". Darbība tiks īstenota "Liepājas RAS" apsaimniekotās teritorijas daļā, kas pašlaik netiek izmantota sadzīves atkritumu poligona funkciju nodrošināšanai. Tā atrodas poligona "Ķīvītes" dienvidu daļā un plānotā nomas teritorijas platība ir apmēram 0,77 hektāri.

Paredzētās darbības teritorija robežojas ar lauksaimniecības zemēm. Tuvākās apdzīvotās vietas - "Keramika", "Robežnieki", "Gūžas" - atrodas vairāk nekā viena kilometra attālumā. Vairāk nekā trīs kilometru attālumā atrodas arī "Natura 2000" teritorijas - dabas liegumi "Tāšu ezers", "Medze", "Tosmare" un "Liepājas ezers".

Rūpnīcas pārstāvji apgalvo, ka ražotnes attīstītājs rūpīgi izvēlējies tehnoloģisko risinājumu, smeļoties pieredzi no līdzīgām rūpnīcām Eiropā vanādija ražošanā, kas ir apkārtējai videi drošs, nerada tai kaitējumu un neveido notekūdeņus un smakas.

Ražošanas process būs bezatkritumu tehnoloģija, kas nozīmē, ka neveidosies produkcijas pārpalikumi atkritumu veidā. Turklāt ražošanā netiek izmantotas bīstamas ķīmiskās vielas, teikts Grobiņas novada pašvaldības mājaslapā publicētajā paziņojumā.

Jaunā rūpnīcas būvniecība ir stratēģisks solis jau darbojošās SIA "eVan group" rūpnīcas attīstībā, lai sagatavotu izejvielu tās ražošanas vajadzībām. Pārstrādes procesā vanādiju saturošie katalizatori tiks sagatavoti to tālākai pārstrādei metalurģiskos procesos, lai iegūtu dzelzs - vanādija sakausējumu jeb ferovanādiju.

Līdz šim šī izejviela tālākai izmantošanai tika sagatavota ārvalstīs un vesta atpakaļ uz Liepāju. Ferovanādijs tiek izmantots daudzu ikdienā plaši izmantotu produktu ražošanā - mobilo tālruņu, datoru, aviobūvē un mašīnbūvē u.tml. un 100% eksportēts uz Austriju un ASV.

"Catals" valdes loceklis Mārtiņš Berķis-Bergs informē, ka jaunās rūpnīcas izveidē plānots ieguldīt trīs miljonus eiro un radīt ap 30 jaunas darbavietas.

"Šī rūpnīca ietekmes uz apkārtējo vidi ziņā ir pat saudzējošāka par rūpnīcām pārtikas ražošanā. Ražošanā izvēlēti droši un pārbaudīti risinājumi, ko izmanto analogas rūpnīcas Luksemburgā un Austrijā - vienās no zaļākajām Eiropas valstīm. Turklāt viena no šīm rūpnīcām atrodas ciematā starp mājām, kas norāda uz to, ka tā no tehnoloģiskā procesa nepasliktina apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Savukārt Grobiņas novads kā atrašanās vieta tika izvēlēta stratēģiski - poligona dēļ," paziņojumā skaidrojis Berķis-Bergs.

Kā liecina informācija "Firmas.lv" dati, "Catals" dibināta šā gada 8.martā un tās apmaksātais pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmuma īpašnieks ir Berķis-Bergs.