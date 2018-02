Holdinga "UPB" apgrozījums pērn sasniedzis gandrīz 150 miljonus eiro

Atslēgvārdi upb | apgrozījums

Saskaņā ar neauditētajiem datiem pērn industriālā holdinga "UPB" apgrozījums auga par 1,4% un sasniedza 149 miljonus eiro, aģentūru LETA informēja "UPB" Mārketinga un komunikāciju departamenta direktore Ilze Rosicka.

Provizoriskā koncerna peļņa patlaban vēl nav aprēķināta. Savukārt 2018.gadā paredzams stabils apgrozījuma pieaugums vairāk nekā 10% apmērā, prognozēja Rosicka.

Pagājušajā gadā "UPB" grupas uzņēmumos tika radīti vairāki jauni produkti ar augstāku pievienoto vērtību. Jauno produktu pamatā ir augstāks to apstrādes līmenis rūpnīcā, kā arī dažādu veidu konstrukciju apvienošana vienā produktā, piemēram, dzelzsbetona sienas elementi ar iestrādātiem alumīnija profila logiem un jau gatavu ķieģeļu apdari. Šāds risinājums apvieno metāla, betona un stikla konstrukcijas, savukārt augstais gatavības līmenis rūpnīcā ļauj veikt ātrāku montāžas darbu izpildi ar būtiski augstāku kvalitāti nekā veicot katras atsevišķas konstrukcijas montāžu objektā uz vietas. Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Viedo materiālu kompetences centru ir uzsākti arī vairāki pētniecības un attīstības projekti betona un dzelzsbetona jomā, lai izpētītu jaunus materiālus un izstrādātu unikālus produktus.

"UPB" objekti kļūst aizvien lielāki un sarežģītāki, informēja Rosicka. 2017.gadā ievērojamākais projekts bija 28 stāvus un 115 metrus augstā biroju ēka "Stockholm New" Zviedrijā. Tās neregulāro formu metāla un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanu veica "UPB" inženieri. "UPB" veiks arī šo konstrukciju izgatavošanu, loģistiku un montāžu. Gada beigās tika noslēgts lielākais līgums eksporta tirgos "UPB" vēsturē - studentu pilsētas rajona būvniecība par summu vairāk nekā 20 miljonu eiro. Pērnā gada lielākais objekts Latvijā bija IKEA tirdzniecības centra būvniecība, kuru šogad plānots nodot ekspluatācijā, un Liepājas Olimpiskā centra (LOC) manēžas izbūve.

Lielu pasūtītāju interesi Latvijā izraisīja "UPB" piedāvājums "Design&Build" līgumu projektiem. Šiem projektiem tiek piedāvāta apvienota projektēšana un būvniecība. Šāds risinājums pašlaik ir ļoti aktuāls, ņemot vērā tuvākajos gados prognozēto straujo apjomu pieaugumu Latvijas būvniecībā. Pagājušajā gadā viens no lielajiem "Design&Build" projektiem bija LOC manēža, kuras atklāšana gaidāma marta sākumā, kā arī Baku lidostas angāra projektēšana un būvniecība Azerbaidžānā, kuru ir paredzēts pabeigt šogad.

"UPB" aktīvi piedalās pašlaik notiekošajā Latvijas būvniecības vides sakārtošanā, norādīja Rosicka. Jau gada vidū "UPB" lielajos objektos tika ieviesta ID karšu sistēma, kas ļauj pārraudzīt gan cilvēku nostrādātās stundas, gan viņu kvalifikāciju un kontrolēt piekļuvi objektam.

Pagājušajā gadā tika paplašināts "UPB" inženieru birojs Baltkrievijā, kurā nu jau 11 cilvēku komanda patstāvīgi strādā ar vairākiem ārvalstu projektiem. Arī turpmāk plānots paplašināt inženieru komandu un jau tuvākajā laikā tiks veidota "UPB" inženieru struktūrvienība Lietuvā.

2016.gadā holdinga "UPB" konsolidētais apgrozījums sasniedza 147 miljonus eiro. Holdinga māteskompānijas AS "UPB" apgrozījums 2016.gadā bija 115,332 miljoni eiro, kas ir par gandrīz 37% vairāk nekā 2015.gadā, bet māteskompānijas peļņa auga par gandrīz 49% līdz 6,088 miljoniem eiro.

"UPB" ir viens no vadošajiem industriālajiem koncerniem Latvijā, kas jau 26 gadus darbojas gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. "UPB" pamata darbības nozares ir būvkonstrukciju projektēšana, ražošana, būvuzņēmējdarbība, montāža, tirdzniecība un serviss. Holdingā ietilpst vairāk nekā 40 uzņēmumi un ražotnes, kas apvienotas patstāvīgi strādājošās uzņēmumu grupās, no kurām lielākās ir "MB Betons grupa", "RK Metāls grupa", "AILE grupa", "UPB Energy grupa" un "UPB Nams grupa". Uzņēmumi un to ražotņu tīkls pārklāj visu Latvijas teritoriju. Uzņēmumu grupā ietilpst "UPB" uzņēmumi Latvijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Norvēģijā, Dānijā, Islandē, Vācijā, Šveicē, Baltkrievijā un Azerbaidžānā, liecina informācija "UPB" mājaslapā.