Iedvesmojas, lai radītu bērniem

Izdomā, rada, sapucē – gan Zane Sitenkova, gan Ilze Šupstika ir liepājnieces, kas nodarbojas ar savu sirdslietu, dāvājot prieku bērniem un viņu vecākiem. Viņu radītie apģērbi un aksesuāri rod savu ceļu ne vien pie Latvijas, bet arī citu valstu iedzīvotājiem.

Krustmeitai rada mugursomu, ko vēlas daudzi

Zane Sitenkova savu zīmolu “Twinkle Twinkle LV” radījusi visai nesen – vien pagājušajā gadā, taču pie tā strādāts jau iepriekš. Pati radītāja to raksturo kā stilīgu, pamanāmu un ne-bērnišķīgu. “Galvenās mūsu izvirzītās prioritātes ir dizains, kvalitāte un funkcionalitāte. Šobrīd piedāvājumā ir dizaina un personalizētas mugursomas bērniem un kosmētikas maciņi mammām. Gandrīz gatavas ir arī ceļojumu somas ģimenēm. Visi produkti ir ūdens atgrūdoši, kas ir īpaši svarīgi somām, lai tās varētu izmantot ikdienā.”

Kaut arī mugursomas paredzētas bērniem līdz skolas vecumam, tās izmanto arī vecāki bērni, jaunieši un pat pieaugušie.

Zane vēlas, lai klienti saņemtu tieši tādu somu, kā iecerēts, tādēļ piedāvā klientiem izvēlēties arī uz somas iestrādāto vārdu, dažādas uzšuves materiālus un krāsas.

“Pirmā soma tapa manai krustmeitai Elisai. Tā gan atšķīrās no šobrīd piedāvātās. Kad šī pirmā soma bija gatava, ievietoju tās attēlu vietnē “Instagram”, kas izraisīja vēstuļu pieplūdumu ar jautājumiem, kā tādu var iegādāties.” Tad arī sācies darbs pie zīmola izveides.

Iedvesmu Zane gūstot ikdienā. “Ejot pa ielu, veikalā, televīzijā vai internetā. Redzu, ka Latvijā bērnu mugursomas var iegādāties pārsvarā ar multfilmu tēliem, kas mani īpaši neuzrunā. Tāpēc arī šī “Twinkle” alternatīva. Man ir 2 gadus veca meita, tādēļ laikam prioritāte ir bērnu preces, taču šobrīd izstrādes stadijā ir pāris noderīgas preces jaunajiem vecākiem, kas atvieglotu viņu ikdienu, kas radītas “Twinkle” ierastajā dizainā.”

Jautāta, kādēļ izvēlējusies šādu nosaukumu, Zane atbild, ka meitiņa agrāk iemigusi pie dziesmas par mirgojošo zvaigznīti.

“Mana nozīme šim nosaukumam - lai arī esi mazs, Tu vari mirdzēt kā zvaigznīte,” skaidro Zane.

Kad sieviete veidojusi savu zīmolu, viņa domājusi, ka pieprasījums būs no ārzemju klientiem, taču šobrīd tieši latvieši pasūta visvairāk. “Protams, ir interese no ārzemēm. Vairākas somas ir arī aizceļojušas uz Ameriku. Ārzemēs noteikti pašu darinātas lietas un tajās ieguldīto darbu novērtē vairāk nekā Latvijā, bet arī šajā neilgajā laikā, kamēr pastāv “Twinkle” zīmols, redzu, ka arī Latvijā ir daudz cilvēku, kas to tiešām novērtē, prasa vēl un vēl.”

To viņa uzskata par savu galveno motivāciju turpināt iesākto un veidot arī jaunas lietas. “Noteikti esmu ar gaišu skatu nākotnē, kad “Twinkle Twinkle LV” būs atpazīstams ne tikai ar mugursomām Latvijā, bet ar plašu produktu klāstu arī citviet pasaulē.”

Negrib darīt tā, kā citi

Ilze Šupstika vidusskolas laikā kopā ar draudzeni sākusi apmeklēt šūšanas nodarbības, jo tur bijusi jautrība, taču nu Ilzes ikdiena aizrit starp šujmašīnām, skicēm un dažādiem audumiem.

Viņas radītais zīmols “Lil'lion” iecienīts mazu meiteņu vidū, kuru mammas vēlas tās sapucēt. “Tie ir kvalitatīvi apģērbi, kuru piegrieztnes veidotas tā, lai apģērbs bērnam derētu vismaz divas sezonas,” tā “ Lil'lion” darinājumus raksturo Ilze. Viņa rada bērnu drēbes svētkiem un ikdienai, taču atzīst, ka zēnu un mazuļu drēbes šuj arvien retāk, jo vislabāk tomēr Ilzei tomēr patīk apģērbu radīšana meitenēm.

Nosaukumu viņa izdomājusi stundas laikā, un to man palīdzēja izdomāt draudzene, jo “mani mati ir kā lauvai un arī mana meita dzimusi lauvas horoskopa zīmē, tādēļ tā izdomāju”.

Vairāk šūt viņa sākusi tieši pēc meitas piedzimšanas, kurai nu jau ir deviņi gadi.

“Es nekad viņai nepirku kleitas, uz katriem svētkiem es kādu uzšuvu. Apkārtējie sāka prasīt, kur tās pērkam, teica, ka vēlas, lai uzšuju arī viņiem. Bet es to nedarīju – es toreiz nevēlējos pieņemt pasūtījumus. Ja es to darītu, es kļūtu vienkārši par šuvēju, bet es īsti tāda neesmu.

Es cilvēkiem piedāvāju savus modeļus un reizēm pat ir nācies cilvēkiem atteikt, jo tas, ko viņi vēlas, nav tas, ko piedāvāju.”

Idejas Ilze rodot detaļās. Viņai patīk skatīties senas kostīmfilmas, arhitektūras grāmatas, iedziļinās detaļās. “Kad es pēdējoreiz biju pie vīra omītes, pēkšņi pamanīju, ka viņai ir skaista, sena lampa, kurai uzdrukātas puķes. Es iedomājos, ka arī tādas varētu uzdrukāt uz auduma.” Viņa gandrīz nekad neiegādājas raibu vai ļoti košu audumu, jo vēlas, lai apģērbs būtu viegli kombinējams ar aksesuāriem, uzmanību pievēršot detaļām un piegriezumam.

“Kad es sāku ar šo nodarboties, es skatījos, ko dara citi, jo bērnu apģērbu ražotāju ir ļoti daudz un sapratu – es negribu darīt to, ko dara citi,” pārliecināta ir Ilze. Viņa gandrīz nekad neizvēlas trikotāžas audumu, kā to dara vairums. Viņa visbiežāk izvēlas mākslīgo zīdu, samtu un kokvilnu.

Šujot kleitas Ilze vēlas, lai tās nebūtu ierastās, raibās bērnu kleitiņas. “Reizēm pie manis atnāk sievietes, apskatās uz bērnu kleitām un saka, ka arī tādas vēlas savā izmērā. Tā nu ir tapušas tādas arī sievietēm. Protams, man ir svarīgi, lai klientiem patīk, taču vissvarīgāk ir, lai man pašai patīk. Es strādāju tā, lai man nebūtu jākaunas par izpildījumu vai kvalitāti.”

Lielākā daļa no klientiem pie viņas atnāk atkārtoti, tā viņa zina, ka viņas darbu novērtē. To Ilze atzīst par nozīmīgāko komplimentu.

“Parasti jau apģērbu izvēlas vecāki, bet ir tik forša sajūta, kad ieraugu bildes sociālajos tīklos, ka pats bērns to kleitu izvēlas vilkt uz gandrīz visiem pasākumiem, kaut arī zinu, ka tā nav viņas vienīgā kleita. Jo bērni ir vislielākie kritiķi- viņi nevilks drēbes, kas ir neērtas.”