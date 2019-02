Atslēgvārdi cietums | liepājas cietums | Abora | būvprojekts

Jaunā Liepājas cietuma kompleksa projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības iepirkumā ar komisijas lēmumu par uzvarētāju ir atzīts piedāvājums ar zemāko cenu, ko iesniedzis būvuzņēmums SIA "Abora", kas piedāvā cietumu uzbūvēt par 113,597 miljoniem eiro, aģentūru LETA informēja "Tiesu nama aģentūra".

Savukārt par uzvarētāju jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvuzraudzībai iepirkumu komisija atzina personu grupu "P.M.G, L4".

Balstoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, Tieslietu ministrija gatavos informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam, kam savukārt būs jālemj par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai 2021-2023.gada periodam. Ja finansējums tiks piešķirts, ar konkursa uzvarētājiem tiks slēgts līgums, kas paredz jaunā Liepājas cietuma nodošanu ekspluatācijā līdz 2023.gada 31.martam. Tādējādi Liepājas cietums būs pirmā ieslodzījuma vieta, kas no jauna tiks uzbūvēta Latvijā pēc neatkarības atgūšanas.

"Šāda mēroga būvprojekta īstenošana, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru, ļaus radikāli mainīt soda izpildes politiku - tā ir iespēja nodrošināt efektīvu ieslodzīto resocializāciju, lai veicinātu notiesāto personu iekļaušanos sabiedrībā pēc soda izciešanas, tādējādi mazinot atkārtota noziedzīga nodarījuma veikšanu," norādīja "Tiesu namu aģentūra".

"Tiesu namu aģentūra" atkārtoti izsludinātajā atklātajā konkursā par jaunā Liepājas cietuma kompleksa projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību piedāvājumus iesniedza kopumā trīs būvuzņēmumi - SIA "Abora" un AS "UPB" no Latvijas, kā arī viens no Igaunijas vadošajiem būvuzņēmējiem AS "Merko Ehitus Eesti". Izvērtējot piedāvājumus, iepirkuma komisija konstatēja, ka par uzvarētāju konkursā atzīstama SIA "Abora", kas gan atbilst visiem vērtēšanas kritērijiem un nosacījumiem, gan iesniegusi piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājot Liepājascietuma kompleksa projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību veikt par kopumā 113 597 002 eiro (bez PVN).

Par uzvarētāju jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvuzraudzībai tika atzīta personu grupa "P.M.G, L4", ko veido SIA "P.M.G." un SIA "Firma L4", kura piedāvāja objekta būvuzraudzību nodrošināt par kopumā 2 156 970 eiro (bez PVN).

Pārējo pretendentu piedāvātās cenas Liepājas cietuma kompleksa projektēšanai, autoruzraudzībai un būvniecībai bija attiecīgi: "UPB" - 127 197 373 eiro (bez PVN) (pēc iepirkuma komisijas finanšu piedāvājuma pārrēķina labojot aritmētisku kļūdu - 125 385 647 eiro), bet "Merko Ehitus Eesti" - 137 374 775 eiro (bez PVN). Iepirkumu komisijas lēmumu saskaņā ar likumu pretendenti var pārsūdzēt 10 dienu laikā.

Īstenojot atklātu iepirkuma konkursu, tika izmantota "design&build" metode, apvienojot vienā iepirkumā izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvniecību, lai izvairītos no iespējamām papildu izmaksām būvdarbu veikšanas laikā un nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, prasot no uzvarētāja pilnu atbildību par projekta būvniecības realizēšanu.

Liepājas cietums saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir klasificēts kā valsts noslēpumu saturošs būvprojekts, tādēļ papildus pieredzei un finanšu rādītājiem kā viena no prasībām pretendentiem tika piemērots industriālās drošības sertifikāts, kas apliecina kompānijas uzņēmējdarbības prakses caurspīdīgumu un konfidenciālas informācijas glabāšanas drošumu.

Pretendentu piedāvājumus izvērtēja iepirkumu komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no VAS "Tiesu namu aģentūra", Tieslietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes, kā arī pieaicinātie eksperti no zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" un biedrības "Latvijas Būvinženieru savienība".

Jaunā Liepājas cietuma būvprojekts paredz vairākus inovatīvus tehniskos risinājumus, kas līdz šim nav bijuši pieejami Latvijas cietumu infrastruktūrā, bet jau ir objektīvi pamatotas prasības, plānojot investīcijas jaunu cietumu izbūvē citur Eiropā. Dažādi tehniskie risinājumi veicina gan personāla drošību, gan ieslodzīto savstarpējo drošību. Piemēram, kamerās tiks iestrādāts pret vandaļu, īpaši triecienizturīgs inventārs. Mūsdienu prasībām atbilstošas infrastruktūras izveide palīdzēs ne vien plānot lietderīgu personāla resursu izmantošanu, bet arī sargposteņu un dzīvojamo nodaļu izvietojumu.

Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilps astoņas dažādas nozīmes ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116 kvadrātmetri, kopējais apbūves laukums - 64 053,7 kvadrātmetri, kopējā telpu platība - 51 092 kvadrātmetri. Komplekss atradīsies 5,6 kilometru attālumā no Liepājas centra. Kā viens no galvenajiem faktoriem cietuma projektēšanā izvirzīta gan ieslodzīto, gan arī personāla drošība. Jaunajā cietumā tiks nodrošināta ieslodzīto resocializācija un nodarbinātības iespējas, paredzēts plašs nodarbinātības centrs ar darba iespējām ieslodzītajiem, kā arī vieta ieslodzīto apmācībām.

Būvniecības procesa īstenošanu Tieslietu ministrija deleģējusi "Tiesu namu aģentūrai", kas arī organizēja iepirkumus. Savukārt cietuma izbūvei nepieciešamās tehniskās prasības tika formulētas darba grupu sanāksmēs, kurās piedalījās gan pārstāvji no Ieslodzījuma vietu pārvaldes, gan Tieslietu ministrijas un "Tiesu namu aģentūras". Gala lēmumu par projekta realizāciju pieņems Ministru kabinets.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka 2017.gadā izsludinātajā Liepājas cietuma būvniecības starptautiskajā iepirkumā pieteikumus iesniedza divas Latvijas kompānijas - "Re&Re" un "UPB". Toreiz "UPB" darbus piedāvāja veikt par kopumā 114 miljoniem eiro plus PVN, savukārt "Re&Re" - par 123,4 miljoniem eiro. Toreiz tika nolemts cietuma būvniecību pagaidām nesākt, jo cietuma projekta iecere bija piedzīvojusi būtisku sadārdzinājumu un valstij nepieciešamās summas nebija.