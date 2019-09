Iespēja uzpildīt aviācijas degvielu Liepājas lidostai piesaista klientus

Atslēgvārdi aviosabiedrība Liepāja | lidosta | aviācija

Kopš Liepājas lidostā pieejama aviācijas degvielas uzpilde, interese par mūsu lidostas apmeklējumu aug, pauž SIA "Aviasabiedrība Liepāja" valdes loceklis Agris Sprūde. Jau vairākus mēnešus lidostā šo pakalpojumu var izmantot lielās lidmašīnas, bet kopš augusta sākuma ir rasts risinājums arī mazajiem gaisakuģiem.

Kopš maija Liepājas lidostā var uzpildīt JET A-1 markas degvielu. "Šo degvielu lielākoties izmanto komerclidmašīnām un helikopteriem. Arī "AirBaltic" Pilotu akadēmijas gaisakuģus "Diamond" pilda ar šāda veida degvielu," stāsta A. Sprūde.

Salīdzinoši nesen lidosta sākusi piedāvāt arī AVGAS degvielu privātā aviācijā populāriem mazākiem gaisakuģiem. Pirmie, kas augusta sākumā izmantojuši šo jauno pakalpojumu, bijuši "Red Bull" aviošova lidaparāti, kas debesīs virs Liepājas pilotāžas trikus demonstrēja festivāla "Summer Sound" laikā.

"Līdz šim ļoti daudzi klienti no tālākām valstīm, kuri interesējās par atlidošanas iespējām uz Liepājas lidostu, no ieceres atteicās, jo tā atdūrās pret to, ka gaisa kuģus šeit nevar uzpildīt ar degvielu, lai dotos mājup vai turpinātu lidojumu. Lielākoties degvielas iegādi un uzpildīšanu lidostās nodrošina privātie uzņēmumi, bet, tā kā privātā sektora uzņēmēji vēl nebija gatavi šādai sadarbībai, Liepājas lidosta šo pakalpojumu ieviesa pašas spēkiem. Lai risinātu degvielas jautājumu, tika veikta pagājušā gadsimta 90. gados izveidotā degvielas uzpildes aprīkojuma pārbūve, civilmilitārās sadarbības ietvaros iegādāts degvielas vedējs, veikta uzpildes sistēmas validācija un daudzi citi ar aviācijas drošību un kvalitāti saistīti procesi, pēc kuriem lidosta bija tiesīga saņemt licenci akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un varēja uzsākt degvielas tirdzniecību. Tāpat ir rasts unikāls risinājums AVGAS degvielas tirdzniecībai," saka A. Sprūde.

Piemēram, šonedēļ Liepāju ar privātu lidaparātu apciemojuši ceļotāji no Somijas, kuri šeit uzpildījuši arī degvielu, kas viņu plānotā lidojuma realizēšanai bijis obligāts nosacījums.

A. Sprūde pauž, ka reģionālajām lidostām ir būtiska nozīme reģiona sasniedzamībā un attīstībā. "Šī pakalpojuma pieejamība dos savu artavu gan biznesam un tūrismam, gan sporta un kultūras dzīvei Liepājā," skaidro "Aviasabiedrība Liepāja" valdes loceklis.