Kurzemes rajona tiesā Liepājā saņemta informācija no SIA "Intol" par to, ka uzņēmums neuztur savu iepriekš tiesā iesniegto pieteikumu ierosināt AS "Tosmares kuģubūvētava" maksātnespējas procesu, aģentūru LETA informēja tiesas pārstāve Velga Lūka.

Tiesnese savu lēmumu šajā tiesvedībā paziņos šodien plkst.15.

"Tosmares kuģubūvētavas" valde paziņojumā biržai "Nasdaq Riga" informē, ka tā ir panākusi vienošanos ar "Intol" par parāda saistību dzēšanu, savukārt "Intol" atsauks tiesā iesniegto pieteikumu par maksātnespējas procesa ierosināšanu.

"Intol" 27.februārī iesniedza tiesā pieteikumu ierosināt "Tosmares kuģubūvētavas" maksātnespējas procesu par savlaicīgu parāda saistību nepildīšanu.

Janvārī ar pieteikumu atzīt "Tosmares kuģubūvētavu" par maksātnespējīgu tiesā vērsās arī SIA "KHL-Company", taču februāra sākumā tiesvedība šajā lietā tika izbeigta, jo pieteicējs pieteikumu neuzturēja.

2017.gada deviņos mēnešos "Tosmares kuģubūvētava" strādāja ar 2,956 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 20,1% mazāk nekā 2016.gada deviņos mēnešos, savukārt kompānijas peļņa samazinājās vairākkārt un bija 2119 eiro.

"Tosmares kuģubūvētavas" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā. Tā lielākā īpašniece ir "Rīgas kuģu būvētava".