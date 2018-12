"Jensen Metal" atzīmē jaunās ražotnes spāru svētkus

Atslēgvārdi jensen metal | spāru svētki | ražotne | virssardzes iela 11

Trešdien, 12. decembrī, LSEZ “Jensen Metal” atzīmēja spāru svētkus jaunajai metālizstrādājumu ražotnei Karostas industriālajā parkā, kas tiek būvēta, kā turpinājums līdz šim iesāktajam un ved uzņēmumu ne tikai uz paplašināšanās iespējām nākotnē, bet arī spēju nodrošināt nepieciešamo pasūtījumu apmērus, vēsta uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Amanda Anna Millere.

Šī gada jūnijā LSEZ “JM Properties” sadarbībā ar projektētāju SIA “LVCT” un būvniekiem A/S “UPB” uzsāka būvniecības darbus jaunai metālizstrādājumu ražotnei, Virssardzes ielā 11. Neraugoties uz to, ka jumts jaunajai ražotnei jau uzlikts un rūpnīca no ārpuses ir gatava, spāru svētkos tika atzīmēta viena būvniecības etapa beigas un cita posma sākumu, jo vēl aizvien atliek turpināt darbu ēkas iekštelpās.

Ar pieredzēto būvniecības periodā dalās uzņēmuma prokūriste Ieva Līmeža: “Būvniecība kā jau katrs šāda veida process ir bijis bagāts ar dažādiem izaicinājumiem, it īpaši jau tādēļ, ka šāda būvniecība LSEZ “JM Properties” ir bijusi pirmā. Neraugoties uz visu pieredzēto, veiksmīgi esam atrisinājuši dažādas situācijas un nonākuši līdz šim brīdim, kad varam uzskatīt, ka ēka ir gatava iekšdarbu uzsākšanai. Vainags apliecina labas attiecības starp saimniekiem un celtniekiem, kā arī simbolizē ēkas drošību.”

Svinīgajā pasākumā piedalījās personas no būvniecības procesā iesaistītajām pusēm. Pasākuma svinīgo daļu atklāja vainaga novietošana uz ēkas centrālā korpusa jumta, kur pēc būvdarbu noslēguma atradīsies administrācijas telpas. Turpinājumā svētku uzrunas teica I. Līmeža un V. Poliščuks, kuri savu runu laikā uzsvēra gandarījumu par līdz šim paveikto, prieku piedalīties šāda jauna projekta tapšanā un pateicību ikvienai no iesaistītajām pusēm par savu ieguldīto darbu un centieniem.

Pēc būvdarbu beigām 2019. gada pavasarī uz jaunajām telpām pārcelsies uzņēmuma Metāla un Furnitūras departamenta darbinieki, kopumā 130 cilvēku sastāvā, taču atlikušie darbinieki no Stainlesa departamenta turpinās savu darbu Liepājas Biznesa Centra esošajās telpās. Šobrīd “Jensen Metal” kopējās ēkas būvniecības investīcijas pārsniedz septiņus miljonus eiro, bet papildus 2019. gadā būs arī investīcijas jaunās iekārtās virs trīs miljoniem eiro.

Kopš uzņēmuma reģistrācijas Latvijā 2004. gadā ir pieaudzis ne tikai uzņēmuma darbinieku skaits, bet arī pieprasījums pēc lielākiem ražošanas apjomiem, kurus esošajās telpās Liepājas Biznesa Centrā uzņēmumam vairs nav iespējams veikt pilnā apmērā. I. Līmeža atklāj: “Sākām kā neliels „J.J.Staal” meitas uzņēmums, kurš nodarbināja vien 30 darbiniekus, taču, ejot gadiem un pieaugot mūsu piedāvājumu klāstam, pieauga arī pieprasījums, tādēļ šobrīd esošās telpas vairs pilnībā neatbilst mūsu vajadzībām un bija jāmeklē risinājums. Ja 2015. gada maijā uzņēmumā strādāja vien 209 cilvēki, tad šobrīd varam lepoties ar 282 darbinieku lielu kolektīvu, kurš pakāpeniski turpina augt ik gadu. Kopš vasaras sākuma esam sākuši pieņemt un apmācīt jaunus darbiniekus, kuri būs to 130 darbinieku vidū, kas pēc būvdarbu beigām uzsāks darbu jaunajās telpās. Ar šīs rūpnīcas palīdzību vēlamies nodoršināt viņiem telpas, kas labāk atbilst mūsu ražošanas prasībām un sniegs arī daudz patīkamāku darba vidi mūsu darbiniekiem.”

Ražotne Latvijā veic visu, sākot no sērijveida produkcijas līdz unikālu priekšmetu izgatavošanai. Galvenie darbības virzieni ir pārtikas rūpniecības iekārtas, lauksaimniecības iekārtas fermu vajadzībām, furnitūras komponenti.