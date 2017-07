Atslēgvārdi liepājas lidosta | lidojumi | pasažieri

Kopš 16. maija, kad tika sākti regulārie pasažieru aviopārvadājumi uz Liepājas lidostu un no tās atpakaļ uz Rīgu, līdz pirmdienai, 3. jūlijam, ieskaitot, šajos "Air Baltic" reisos apkalpoti 1374 pasažieri – vakar "Kurzemes Vārdam" pastāstīja pašvaldības SIA "Aviasabiedrība Liepāja" valdes loceklis Agris Sprūde.

"Diezgan daudz tas ir, ņemot vērā, ka laiks lidojumiem ieskrieties bija diezgan īss," komentēja A. Sprūde, "tomēr ar katru reisu pasažieru ir aizvien vairāk. Droši vien, ja būtu siltāka vasara, būtu vēl labāk." Pagājušajā nedēļā kādā no reisiem bijuši 62 pasažieri, bet "mazāk par 20 faktiski nav bijis", teica A. Sprūde, lēšot, ka vidēji apmēram puse lidmašīnas pasažieru vietu ir aizņemtas. "Jāsaprot, ka šie galvenokārt ir tranzītpasažieri, kuri šo iespēju izmanto ļoti aktīvi. Viņu ceļamērķi ir ļoti dažādi. Populārākie – Vācija, Krievija, Ukraina, Dānija, bet arī Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Francija, Šveice."

Turklāt jaunajā sezonā, kura Liepājas lidostai ir pirmā kopš tās rekonstrukcijas, un pēc vairāku gadu darbības pārtraukuma līdz šim apkalpoti arī 20 citi lidaparāti, gan mazākas lidmašīnas, kas atlidojušas no Lielbritānijas, Somijas, Dānijas, Igaunijas, Latvijas, gan vairāki čārterreisi. Piemēram, Latvijas kompānija "RAF-Avia" Liepājas futbolistus no šejienes aizvedusi uz Ziemeļīriju. Uzņēmums "RAF-Avia" vienu dienu arī aktīvi trenējies Liepājas lidostā – šī firma ilgus gadus nodarbojusies ar kravu pārvadājumiem un tikai nesen sertificēta arī pasažieru pārvadāšanai. No Lielbritānijas atlidojuši "lielie biznesa džeti", tas ir, lidmašīnas ar reaktīvajiem dzinējiem "Gulfstream 500" un "Global 6000", tie ir lidaparāti, kuri "orientēti vairāk uz pasažieru komfortu, mazāk uz sēdvietu daudzumu salonā" un kuri "atveda tādus cilvēkus, kas gribēja apmeklēt Liepāju". Ir bijušas arī dienas, kad Liepājas lidostā visas trīs lidmašīnu komercstāvvietas bijušas aizņemtas un bijis jādomā, kā atbrīvot vietu vēl citām.

"Protams, Liepājas lidostai ir vēl milzīgas iespējas attīstībai," teica A. Sprūde, aizrādot, ka lidojumi notiek kāda mērķa pēc, nevis vienkārši uz lidostu. "Ja ir vilinājums tad ir arī lidojumi. Nākotnē īpaši ir jāstrādā pie tā, lai par Liepāju dzird aizvien vairāk ārpus Latvijas – arī tālāk par Lietuvu. Mums jāvar piedāvāt Liepāju."

Pašlaik "Aviasabiedrība Liepāja" gatavojas sertifikāta papildināšanai, lai lidosta varētu darboties arī ziemā. "Ekspluatācija ziemā ir dārgāka nekā vasarā. Speciāla tehnika skrejceļu uzturēšanai ir jāiegādājas, tomēr reģionālajām lidostām nav tik liela ekspluatācijas slodze, līdz ar to nav jāpērk tik dārga tehnika, kā tas ir lielās lidostās, kuras darbojas ļoti intensīvi," sacīja lidostas vadītājs.

Jau ziņots, ka 16. maijā "Air Baltic" sāka pasažieru pārvadājumus uz Liepāju no Rīgas un atpakaļ, Reisi notiek trīs reizes nedēļā.