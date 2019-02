Atslēgvārdi aigars kesenfelds | uzņēmējdarbība

Bijušais Liepājas domes deputāts Aigars Kesenfelds šobrīd ir patiesā labuma guvējs 81 uzņēmumā, bet tajā pašā laikā viņam nepieder daļas nevienā no kapitālsabiedrībām, teikts uzņēmuma "Lursoft" jaunāko datu apkopojumā.

A. Kesenfelds ir patiesais labuma guvējs vairākos nekustamo īpašumu uzņēmumos, tāpat arī firmā, kas piedāvā pašapkalpošanās automazgātavas pakalpojumus – "Wash and Drive", kā arī AS "Skanstes biroju centrs", SIA "Mintos Finance" un citos. Viņa intereses šajos uzņēmumos tiek pārstāvētas ar Liepājā reģistrētās AS "ALPS Investments" starpniecību, tāpat arī ar Maltā reģistrētās kompānijas "Dyonne Trading & Investments Limited" un citu uzņēmumu palīdzību. Kopš aizvadītā gada jūnija sākuma uzņēmumu skaits, kuros Aigars Kesenfelds reģistrēts kā patiesais labuma guvējs, palielinājies par 19 firmām.

2017. gada novembrī stājās spēkā "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma" grozījumi, kas noteica juridiskajām personām atklāt to patiesos labuma guvējus.

Līdz šim patiesais labuma guvējs norādīts 31,8 tūkstošiem Latvijas uzņēmumu.

"Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja patiesie labuma guvēji atbilstoši prasībām netiks atklāti, sabiedrības darbība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks izbeigta. Tāpat brīdinām, ka informācijas par patiesajiem labuma guvējiem neesamība Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros var būt par pamatu stingrākām pārbaudēm klientu izpētes procesā no likuma subjektu, piemēram, banku, ārpakalpojuma grāmatvežu, zvērinātu notāru u.c. pakalpojumu sniedzēju, puses un pat būt par pamatu sadarbības atteikumam ar attiecīgo klientu," atzīmē Uzņēmumu reģistrs.