Aicinām uzņēmējus diskutēt par Liepājas reģiona attīstību

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Kurzemes reģionālā nodaļa aicina uzņēmējus 4.decembrī tikties ar LTRK prezidentu Aigaru Rostovski un Liepājas domes priekšsēdētāju Jāni Vilnīti, lai diskutētu par biznesa vides attīstību.

Pasākums notiks 4.decembrī no plkst. 14:00, “Lielā Dzintara” Kamerzālē. Ar prezentāciju “Biznesa un izglītības vide Liepājā” uzstāsies J.Vilnītis, savukārt A.Rostovskis stāstīs par pasaules elpu un tās ietekmi Latvijā. Savukārt par to, vai Eiropas nauda palīdzēs izkļūt no vidējo ienākumu slazda, skaidros Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomists Mārtiņš Zemītis.

Sadarbības partnera bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš uzstāsies ar prezentāciju “Latvijas ekonomikas aktualitātes un lielie izaicinājumi”, bet Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Uldis Hmieļevskis stāstīs par zonas attīstību un izaicinājumiem 2020.gadā. Pēc tam par informāciju tehnoloģijām, biznesu un inovācijām stāstīs Liepājas pašvaldības padomniece IT izglītības un attīstības jautājumos, programmētāja Agate Ambulte.

Pēc tam klātesošajiem būs iespēja apskatīt stendu “Liepājas uzņēmēju sasniegumu parāde”, lai pēc tam paneļdiskusijā runātu par biznesa vidi Liepājā 2020.gadā, priekšrocībām, attīstību un tendencēm.

Aicinām interesentus reģistrēties pasākumam savlaicīgi, jo vietu skaits ierobežots. Pasākuma programma un reģistrēšanās pieejama tiešsaistē: https://www.mitto.me/ltrk-kbk-liepaja/register

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies vairāk nekā 2600 individuāli biedri un aptuveni 60 uzņēmēju biedrības. LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2018.gadā pārsniedza 16,75 miljardus eiro. Kopējais pārstāvēto juridisko biedru skaits ir lielāks par 5700.

LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un divdesmit miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) - biedre.

Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau 80.gadu!