Liepājas Universitātē strādā viespasniedzēji no dažādām valstīm

Liepājas Universitātē (LiepU) uzsākto Eiropas Sociālā Fonda projektos darbu turpina seši viespasniedzēji no Lietuvas, viena viespasniedzēja no Somijas, viespasniedzējs no Itālijas, bet no 2. septembra darbu uzsācis viespasniedzējs no Indijas. Viespasniedzēji jau iepriekšējā akadēmiskajā gadā ir uzsākuši darbu LiepU, izstrādājot un lasot jaunus studiju kursus studentiem dažādās stratēģiskās specializācijas jomās, kā arī nodarbojoties ar zinātnisko pētniecību un iesaistoties jaunveidojamo studiju programmu izveidē.

ESF projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) mākslas studiju virzienā strādā divi viespasniedzēji - Vakaris Bernotas no Viļņas Mākslas akadēmijas un Petras Saulenas (Petras Saulėnas) no Kauņas Lietišķo zinātņu universitātes, lasot lekcijas bakalaura līmeņa studiju programmās “Dizains” un “Jauno mediju māksla”. Vadības, administrēšanas un nekustamo īpašumu studiju virzienā Remigijus Kinderis no Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitātes lasa lekcijas bakalaura līmeņa studiju programmā “Tūrisma un rekreācijas vadība”, bet dabas zinātņu studiju virzienā strādā trīs viespasniedzējas - Tatjana Paulauskiene, Olga Anne un Rasa Viederīte (Rasa Viederyte) no Klaipēdas Universitātes, kuras, sākot no šī gada septembra, docē jaunus, izstrādātus kursus maģistra līmeņa studiju programmā “Ekotehnoloģijas”.

ESF projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomā – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) sporta un izglītības vadības studiju virzienā strādā Antonio Čičella (Antonio Cicchella) no Boloņas Universitātes Itālijā, sporta studiju virzienā Rakešs Dubejs (Rakesh Dubey) no Radžastānas Tehniskās universitātes Indijā, savukārt viespasniedzēja Ekaterina Protasova no Helsinku Universitātes Somijā strādā ar studiju programmas “Skolotājs” bakalaura un maģistra līmeņa studentiem.

ESF projektu kopīgais mērķis ir pilnveidot un nostiprināt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla kompetenci, veicināt akadēmiskā personāla atjaunotni, doktorantu un ārvalsts pasniedzēju iesaisti akadēmiskajā darbā un zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības tiesības, kā arī logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība, lai nodrošinātu kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību, kā arī, pilnveidojot sadarbību ar nozaru komersantiem, sekmētu zināšanu komercializāciju.

Projektu mērķa sasniegšanai LiepU nodrošina viespasniedzējiem darbu 12 mēnešus akadēmiskā personāla vai ārvalsts personāla statusā. Atbalstu saņēmušiem viespasniedzējiem ir iespēja 6 mēnešu laikā pēc atbalsta beigām turpināt akadēmisko darbu LiepU.

Nākotnē šajos projektos paredzēts, ka stratēģiskās specializācijas jomā “Logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” LiepU pievienosies vēl divi pieredzes bagāti viesprofesori no ASV un Grieķijas, bet studiju virzienā “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” šī studiju gada pavasara semestrī akadēmisko un zinātniski pētniecisko darbu uzsāks vēl viena viespasniedzēja no Bulgārijas.