Liepājas Ziemassvētku tirdziņš: vairāk nekā 150 tirgotāju zem viena jumta

Liepājas Olimpiskais centrs 16. decembrī Liepājas iedzīvotājus un viesus uzaicinās uz īpašu pasākumu– šeit notiks Liepājas Ziemassvētku tirdziņš. Centrs, kas uz vienu dienu pārvērtīsies par Ziemassvētku pilsētiņu zem jumta, satilpinās vairāk nekā 150 tirgotāju. No svētku galda idejām līdz dāvanām– iespaidīgais ražotāju skaits piedāvās dažādus izstrādājumus lielākajiem gada svētkiem.

Idejas svētku galdam un tuvākajiem

Oriģināli izstrādājumi, gardi ēdieni, ekskluzīvas preces, moderni apģērbi, dažādi līdzekļi, roku darba rotas un milzum daudz Ziemassvētku atribūtikas – vai ne par šā atrašanu zem viena jumta sapņo katrs, kurš gatavojas Ziemassvētkiem?

Gadatirgū būs iespējams laikus, bez stresa un rindām sagatavoties lielākajiem gada svētkiem. Kāpēc stāvēt tirdzniecības centru rindās un pirkt izstrādājumus, kas ne ar ko neatšķiras, ja varat nesteidzoties atrast unikālas dāvanas saviem tuvākajiem?

Vairāk nekā 150 tirgotāju zem viena jumta

16. decembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00 Liepāja notiekošais gadatirgus satilpinās vairāk nekā 150 ražotāju. No mazajiem uzņēmējiem līdz labi zināmiem zīmoliem, kas piedāvās plašu izvēles klāstu. Ražotāji piedāvās svaigus pārtikas produktus, konditorejas izstrādājumus, saldumus, tējas, garšvielas, medus džemus, šokolādes utt. Tos, kuri meklē svētku atribūtiku, sagaidīs vaska sveces, Ziemassvētku rotaļlietas, lampiņas, vilnas izstrādājumi, Ziemassvētku pušķi, rokdarbi no lina, filca, dzintara rotas un vēl vairāk. Ar iespēju iegādāties kaut ko jaunu vilinās arī apģērbu un aksesuāru ražotāji. Šeit pat satiktie radītāji laipni atbildēs uz visiem interesējošajiem jautājumiem un palīdzēs atrast labāko cenas un kvalitātes attiecību. Pasākumos sadalītās zonas palīdzēs atrast preci ikvienam apmeklētājam.

Izklaide visai ģimenei

tirdziņš Liepājas Ziemassvētku tirdziņš nogurdinātajiem vecākiem būs iespēja uz pasākumu atvest arī savus mazos, kur tos gaidīs organizatoru sagatavoti pārsteigumi. Ekskluzīvus izstrādājumus, ko nepārdod nevienā masu veikalā, kopā ar tuvākajiem varēsit izvēlēties bez stresa un steigas jau 16. decembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00 adresē Liepājas Olimpiskais centrs, Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401 . Ieeja pasākumā bez maksas. Vairāk informācijas par iespēju tirgoties gadatirgū– festivus.lt