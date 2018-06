Līgo svētku Amatnieku un mājražotāju tirdziņš Rožu laukumā.

Tradicionāli divu dienu garumā – 21.un 22.jūnijā – Liepājas Rožu laukums pārvērtīsies par vietu, kur virmo Līgo svētku noskaņa, jo katru dienu no pulksten 9 līdz 17 ikvienam šeit būs iespēja gatavoties saulgriežu atzīmēšanai, jau laicīgi sarūpējot visu nepieciešamo Līgo svētku galdam.

“Kā jau latviešiem ierasts, tad saulgriežus atzīmē ne vien ar jautrām izdarībām, bet arī ar bagātīgi uzklātu galdu. Tirdziņā smaržos žāvēta gaļa un kūpinātas zivis, saimnieces no visiem Latvijas novadiem piedāvā pašus gardākos sierus. Būs iespēja iegādāties Latvijā brūvētu alu un vīnus, sukādes, kaņepju sviestu, smilkšērkšķu sinepes, medu, konfektes “Gotiņa” un bērnu īrisus, kā arī dažādus citus labumus, kurus sarūpējuši mājražotāji no Latgales, Kuldīgas, Talsiem, Bauskas, Madonas un citiem novadiem.

Gatavojoties svētkiem, tirdziņā varēs iegādāties skaistus lina galdautus no Madonas, lina kleitas no Jēkabpils, matu stīpas ar ziediem no Garkalnes novada, rožu stādus un smaržīgas jāņuzāles, kas noderēs svinību vietas iekārtošanai. Kad galds ir piepildīts un svētku vieta saposta, nedrīkst aizmirst arī par pašu svētku svinētāju izrotāšanos, tādēļ tirdziņā varēs sarūpēt noderīgas lietas gan sev, gan dāvanām – Latvijā ražotu kosmētiku, brīnišķīgas šalles, cepures ar latviskajām zīmēm, rotas no vara, sudraba, akmens, pērlēm un ziediem, kā arī, protams, ziedu vainagus un somas. Lai līgošana jautrāka, tirdziņā tiks piedāvāti arī mūzikas ieraksti lustīgam svētku noskaņojumam.

Aicinām apvienot pirmsvētku dienās vairākas patīkamas lietas, un ne tik vien rosīties pa Līgo svētku tirdziņu Rožu laukumā, bet iepazīt labākos Latvijas amatnieku izstrādājumus un izgaršot īstu Latvijas pašu audzētu un pašu gatavotus mājražotāju produktus.

Vasaras Saulgriežu tirdziņu organizē biedrība "Etno Liepāja".