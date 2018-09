Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas iespējas interneta vidē

Ikvienam uzņēmumam neatkarīgi no biznesa veida, svarīgi , ka ir vieta ( mājas lapa, FB profils, infolapa kādā no biznesa datu bāzēm) kur to labi atrod, kad notiek meklēšana, sava uzņēmuma reputācija. Viens no būtiskiem elementiem , lai visas šīs detaļas darbotos uzņēmuma labā kā vienots mehānisms:

- Vieta

- Atrodamība

- Reputācija

- Mārketings

- Pārvaldība

Tās visas ir lietas, ko kompānija "Latvijas tālrunis" piedāvā un nodrošina Latvijas uzņēmējiem. Tas notiek, izpētot uzņēmumu vajadzības, interneta vidi Latvijā, attīstot esošos produktus un veidojot jaunus risinājumus. To veicina arī mūsu sadarbības partneri reģionos. Kurzemē nu jau gadu tas ir portāls liepajniekiem.lv sadarbībā ar mūsu reģionālo portālu tīklu pilseta24.lv.

Mūsu misija ir ne tikai būt labākajiem sadarbības partneriem maziem un vidējiem uzņēmējiem, palīdzēt viņiem būt konkurētspējīgiem interneta vidē, bet arī izglītot ar dažādu rakstu publikāciju, lai mūsu klienti izprastu visas nianses un pieņemtu lēmumus, kas jādara, lai viņi būtu atrodami, lai veidotos laba reputācija.

Ieskatam daži nozīmīgi raksti mūsu izglītojošajā portālā zinilabak.lv

https://www.zinilabak.lv/blogs/biznesa-tiksanas-ar-konsultantu--tendences-un-domasana-kas-jamaina

https://www.zinilabak.lv/blogs/5-iemesli-kadel-ikvienam-uznemumam-nepieciesama-majaslapa

https://www.zinilabak.lv/blogs/interneta-marketinga-slazds-vai-tiesam-nelieliem-uznemumiem-pasiem-jaklust-par-ekspertiem

Joprojām notiek aktīvs darbs Kurzemes pagastos, pilsētās, novados, tiekoties ar uzņēmējiem, lai caur viņu vajadzībām rastu dažādus risinājumus – pilseta24.lv, liepajniekiem.lv, Auto un tūrisma projekts, mājas lapu izveide, google produkti, firmas.lv u.c.

Atsaucoties uz šo rakstu jūsu uzņēmumam ir iespējas iegūt TOP mēneša risinājumus.

Mūsu biznesa konsultanti gaidīs jūsu zvanus:

Dace ( Liepāja) – 25664491

Andra ( Ventspils, Talsi) – 29196939

Āris ( Ventspils, Talsi, Saldus) - 26674757