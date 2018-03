Red Sun Buffet aicina uz Meksikas ēdienu vakaru un ģimenes brančiem.

23.martā no plkst.18 aicinam uz Meksikas ēdienu vakaru kafejnīcā "Red Sun Buffet", Pasta ielā 2.

Viesiem ir sagatavota Īpaša ēdienkarte:

*Načos ar sieru

*Veģetārā 'quesadilla' ar papriku, sēnēm,kukurūzu un sieru

*Tacos ar vistas malto gaļu, pašgatavotu tomātu salsu un avokado gvakamoli,pasniegts ar svaigiem aisberga salātiem

*Burrito ar malto gaļu ,pasniegts ar pašgatavotu tomātu salsu

*Plūcinātas liellopa gaļas burgers ar BBQ mērci, halapeņjo pipariem,pipargurķīšiem, rukolu un frī kartupeļiem

*Margarita

Savukārt piektdienas, 24 un 25.martā aicina uz jau tradiciānāliem brīvdienu brančiem,kas ir īstā vieta mierīgam, nesteidzīgam rītam. Vislabāk to pavadīt ar ģimeni vai draugiem, izgaršojot lieliskus ēdienus.

Red Sun Buffet piedāvā iespēju rezervēt galdiņu līdz 23.martam par īpašu cenu - €6 no personas un bez maksas branču bērniem līdz 7g.v.

Galdiņu rezervēšana pa tālruni 25858580.

Pludmales kafejnīca “Red Sun Buffet” darba dienās apmeklētājus gaidīs no plkst.11 līdz 20, bet brīvdienās – no plkst.11 līdz 21, un par savu pastaigu galamērķi to iespējams izvēlēties jau šonedēļ.