Satiksmes ierobežojumi Grīzupes ielā

Grīzupes ielas rekonstrukcijas ietvaros no šā gada 17. oktobra līdz 31. decembrim tiek slēgts Grīzupes ielas posms no Cukura ielas apļa (aiz Latvijas propāna gāzes) līdz Kuldīgas ielai. No 25. oktobra līdz 31 decembrim tiek slēgts Grīzupes ielas posms no 14. novembra bulvāra līdz Kārklu ielai. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.