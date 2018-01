Virši-A atklāj pirmo degvielas uzpildes staciju Liepājā

Lielākais pašmāju degvielas tirgotājs AS “VIRŠI-A” šodien atklājis pirmo degvielas uzpildes staciju (DUS) Liepājā, paplašinot tīklu Kurzemē.

DUS “Liepāja” Zemnieku ielā 24 ir 56. degvielas uzpildes stacija “VIRŠI-A” tīklā un pirmā Liepājā, paplašinot uzņēmuma tīklu un kļūstot arvien pieejamākiem vietējiem iedzīvotājiem, tūristiem un pilsētas viesiem.

Jānis Riekstiņš, AS “VIRŠI-A” valdes priekšsēdētājs: “Esmu patiesi priecīgs, ka šodien varam atklāt jaunu un stratēģiski nozīmīgu projektu vienā no lielākajām Latvijas pilsētām. Stacijas attīstība Liepājā ļauj būt vēl pieejamākiem mūsu klientiem, kas ir mūsu mērķis. Zīmola pozīciju stiprināšana Latvijas lielākajās pilsētās ir un būs viens no mūsu galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem, tāpēc paredzam iespēju nākotnē attīstīt arī citas stacijas Liepājas tuvumā. Esmu pateicīgs visiem, kas iesaistījās šī projekta īstenošanā.”

“Mēs mērķtiecīgi rūpējamies, lai pilsēta būtu interesanta un pievilcīga ne tikai tās iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem. Tāpēc pašvaldība ir gandarīta par ikvienu uzņēmēju, kurš Liepājā jau ilglaicīgi nodarbojas ar uzņēmējdarbību, vai attīsta savu biznesu no jauna. Ikviens jaunatklāts uzņēmums Liepājā stiprina ne tikai mūsu pilsētas, bet arī visas valsts ekonomiku kopumā,” sacīja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš.

Jaunizveidotās stacijas kopējā platība ir 8363 m2, un tajā izveidota mūsdienīga degvielas uzpildes stacija, paredzot pārdomātu stacijas teritorijas iekārtojumu, ērtas degvielas uzpildes iespējas, kā arī moderni plānotu veikalu un kafijas zonu.

Stacijas teritorijā uzstādītas 5 degvielas uzpildes saliņas, no kurām trīs paredzētas vieglo automašīnu uzpildei un divas – kravas automašīnu uzpildei. Stacijā ir pieejama visa veida degviela (95, 98, DD, auto gāze), kā arī iespēja ērti uzpildīt AdBlue šķīdumu vieglajām automašīnām. Tāpat teritorijā izveidots automašīnu stāvlaukums ar 30 stāvvietām, kā arī āra atpūtas zona.

DUS “Liepāja” ir īpaša ar to, ka tajā tiks uzstādīts jaunākās paaudzes Šveicē ražots kafijas automāts. Šobrīd visā pasaulē ir pieejami tikai 6 šādi kafijas aparāti, no kuriem viens atradīsies “VIRŠI-A” stacijā Liepājā. Galvenais klientu ieguvums būs nemainīgi augsta kafijas kvalitāte, jo šī iekārta pati spēj sevi noregulēt, mainoties tādiem svarīgiem svaigas kafijas pagatavošanas faktoriem kā mitruma pakāpe un gaisa temperatūra telpā.

Plašajā 147m2 veikalā ir pieejams daudzveidīgs karsto un auksto ēdienu un dzērienu klāsts, kā arī auto preču sortiments.

DUS “Liepāja” ir atvērts visu diennakti (24/7).