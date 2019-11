Ziemassvētku dāvanu meklējumos aicinās Liepājas Ziemassvētku tirdziņš

Tuvojošos ziemu Liepājas iedzīvotāji un viesi sagaidīs patiesi īpaši. 24. novembrī Liepājas Olimpiskais centrs uz vienu dienu pārtaps par Ziemassvētku pilsētiņu zem jumta. Šeit no plkst. 10 līdz 17 norisināsies Liepājas Ziemassvētku tirdziņš. Unikāli izstrādājumi, gards ēdiens, svētku dekorācijas vai apģērbs – visu atradīsit vienuviet, savukārt par ieeju nekas nebūs jāmaksā.

Vairāk nekā 150 tirgotāju vienuviet

24. novembrī no plkst. 10 līdz 17 Liepājas Olimpiskajā centrā notiekošais tirdziņš pulcēs vairāk nekā 150 pārdevēju, kas ieradušies no visdažādākajiem stūrīšiem – sākot ar mazajiem uzņēmējiem, līdz labi zināmiem zīmoliem, kas piedāvās plašu izvēles klāstu. Ražotāji piedāvās svaigus pārtikas produktus, konditorejas izstrādājumus, saldumus, augu tējas, garšvielas, medu, ievārījumus, šokolādes utt. Tos, kuri meklē svētku atribūtiku, sagaidīs vaska sveces, eglītes rotājumi, lampiņas, vilnas izstrādājumi, Ziemassvētku pušķi, rokdarbi no lina un filca, dzintara rotas un vēl vairāk. Ar iespēju iegādāties kaut ko jaunu vilinās arī apģērbu un aksesuāru ražotāji. Šeit, uz vietas satiktie radītāji ar prieku atbildēs uz visiem Jūs interesējošajiem jautājumiem un palīdzēs atrast labāko cenas un kvalitātes attiecību. Bagātīgā izvēle palīdzēs atrast preci ikvienam apmeklētājam.

Izklaide visai ģimenei

Liepājas Ziemassvētku tirdziņš neapšaubāmi kļūs par izpriecu visai ģimenei. Svētku laikposma skrējienu un steigu būs iespējams iemainīt pret mierīgu iepirkšanos. Unikālos izstrādājumus, ko nepārdod nevienā masu veikalā, kopā ar mīļajiem varēsit izvēlēties bez stresa un steigas jau 24. novembrī plkst. 10 – 17 Liepājas Olimpiskajā centrā. Ieeja pasākumā bez maksas.