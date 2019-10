"KVV Liepājas metalurga" iegādei izveidotais uzņēmums izslēgts no PVN maksātāju reģistra

Atslēgvārdi kvv liepājas metalurgs | Igors Šamis

Maksātnespējīgās AS "KVV Liepājas metalurgs" iegādei pirms diviem gadiem izveidotais miljonāram Igoram Šamisam piederošais uzņēmums AS "K-1 Liepaja Metallurgical Plant" izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistra, liecina "Firmas.lv" informācija.

Uzņēmuma gada pārskats liecina, ka pirmajā darbības gadā, kas ilga no 2017.gada 28.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim, kompānija cietusi 1113 eiro zaudējumus.

2017.gada septembra beigās Latvijā tika reģistrēta "K-1 Liepaja Metallurgical Plant". Pēc aģentūras LETA rīcībā esošās neoficiālās informācijas, kompānija tika nodibināta, lai pārņemtu "KVV Liepājasmetalurga" mantu.

2017.gada oktobra pirmajā pusē minētā kompānija palielināja pamatkapitālu no 35 000 eiro līdz 7,535 miljoniem eiro. "K-1 Liepaja Metallurgical Plant" vienīgais valdes loceklis un patiesais labuma guvējs ir Izraēlas pilsonis Šamiss.

Šamiss bija viens no diviem galvenajiem pretendentiem arī pirms pieciem gadiem notikušajā maksātnespējīgās AS "Liepājasmetalurgs" mantas pārdošanā, kad uzņēmumu tika izlemts pārdot Ukrainas "KVV Group".

2014.gadā Šamisam piederošais Luksemburgā reģistrētais uzņēmums "United Group" piedāvāja iegādāties "Liepājas metalurga" pamatražotni par 120 miljoniem eiro, savukārt par uzņēmuma pircēju izvēlētā "KVV Group" piedāvāja 107 miljonus eiro.

"KVV Liepājas metalurgs" par maksātnespējīgu tika pasludināts 2016.gada septembrī.