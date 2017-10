Atslēgvārdi kvv liepājas metalurgs | ražošana

Iespējamie maksātnespējīgās AS "KVV Liepājas metalurgs" mantas pircēji - AS "K-1 Liepaja Metallurgical Plant" - šonedēļ palielinājuši uzņēmuma pamatkapitālu no 35 000 eiro līdz 7,535 miljoniem eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Pamatkapitāls palielināts, izlaižot 7 500 000 uzrādītāja akciju ar nominālvērtību viens eiro. Tostarp Luksemburgā reģistrētais uzņēmums "Kalior Invest SA" parakstījies uz 6 000 000 akciju jeb 80%, bet Šveicē reģistrētais uzņēmums "Trasteel Trading Holding SA" - uz 1 500 000 akciju jeb 20%. Pamatkapitāla apmaksas termiņš noteikts 16.oktobris.

Aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka "K-1 Liepaja Metallurgical Plant" ir juridiska persona, kas nodibināta, lai pārņemtu maksātnespējīgās AS "KVV Liepājas metalurgs" mantu.

"K-1 Liepaja Metallurgical Plant" vienīgais valdes loceklis ir Izraēlas pilsonis Igors Šamiss, kurš, pēc aģentūras LETA rīcībā esošas neoficiālas informācijas, ir "KVV Liepājas metalurga" ražotnes pircējs. Uzņēmuma padomes priekšsēdētājs ir Krievijas pilsonis Iļja Trifonovs, bet viņa vietnieks - Krievijas pilsonis Dmitrijs Baranovs. Padomes locekļi ir Šveices pilsonis Džanfranko Lauro Karlo Imperato un Latvijas pilsones Iveta Tīle un Gunta Zīverte.

Reģistrējot "K-1 Liepaja Metallurgical Plant", uzņēmuma pamatkapitāls bija 35 000 eiro apmērā, tajā skaitā Šamiss pamatkapitāla apmaksu bija veicis 27 700 eiro apmērā, "Trasteel International SA" - 7000 eiro apmērā, bet Latvijas pilsone Nadežda Maļinovska bija iemaksājusi 300 eiro Šamisa vārdā.

Uzņēmuma juridiskā adrese ir Liepāja, Krišjāņa Barona iela 8 - 1N.

Tāpat ziņots, ka līdz 16.oktobrim plānots pabeigt "KVV Liepājas metalurga" pārdošanas darījumu. Patlaban ar uzņēmuma potenciālo pircēju tiek kārtoti visi nepieciešamie darījuma dokumenti. Pēc darījuma dokumentu saskaņošanas ar potenciālo pircēju, tas tiks virzīts saskaņošanai ar nodrošinātiem kreditoriem.

Pēc aģentūras LETA rīcībā esošas neoficiālas informācijas, "KVV Liepājas metalurgs" ražotnes pircējs ir Šamiss, kurš bija viens no diviem galvenajiem pretendentiem arī pirms trim gadiem notikušajā maksātnespējīgās AS "Liepājas metalurgs" mantas pārdošanā, kad uzņēmumu tika izlemts pārdot Ukrainas "KVV Group".

2014.gadā Krievijas izcelsmes miljonāram Šamisam piederošais Luksemburgā reģistrētais uzņēmums "United Group" piedāvāja iegādāties "Liepājas metalurga" pamatražotni par 120 miljoniem eiro, savukārt par uzņēmuma pircēju izvēlētā "KVV Group" piedāvāja 107 miljonus eiro.

"KVV Liepājas metalurga" maksātnespējas procesa administrators Guntars Koris augusta vidū pagarināja kompānijas mantas pārdošanas termiņu, lai mēneša laikā saskaņotu ar nodrošinātajiem kreditoriem sagatavotos pirkuma līgumus un pieņemtu lēmumu par investora (pircēja) galīgo izvēli. Termiņa pagarinājums bija nepieciešams arī investora pārstāvju, kuriem tiek kārtotas vīzas Latvijas apmeklējumam augusta beigās, vizītes nodrošināšanai.