Lems par "Grobiņas" kažokzvēru likteni

Atslēgvārdi ūdeļu audzētava | kažokzvēru audzētava | grobiņa | maksātnespēja

Kurzemes rajona tiesa pasludinājusi ūdeļu audzētavas AS "Grobiņa" maksātnespējas procesu. Par kompānijas maksātnespējas administratoru iecelts Alvis Marga, pavēstīja Kurzemes rajona tiesas pārstāve Velga Lūka.

A. Marga "Kurzemes Vārdam" skaidroja, ka zvēraudzētavas administratora pienākumus varēs sākt pildīt tad, kad Uzņēmuma reģistrs būs apstiprinājis viņa paraksta tiesības. Taču viņš jau esot sazinājies ar AS "Grobiņa"valdes locekļiem un vienojies par tikšanos pirmdien, lai apspriestu zvēraudzētavas dzīvnieku tālāko likteni.

"Šī nav tukša maksātnespējīga uzņēmuma ēka.

Tur ir dzīvnieki, kas vai nu jābaro un jāapkopj, vai jāpārdod kādam, kad ir gatavs tos aprūpēt. Tāpēc man šobrīd šis ir galvenais jautājums,"sacīja A. Marga.

Ar maksātnespējas pieteikumu tiesā vērsusies pati akciju sabiedrība. Tās vadība paziņojumā biržai "Nasdaq Riga" informējusi, ka ņemot vērā ieilgušo krīzi kažokādu realizācijas tirgos, pirms diviem gadiem apstiprinātajos kompānijas tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) plāna grozījumos prognozētās pārdošanas cenas netika sasniegtas.

Rezultātā AS "Grobiņa" šī gada septembrī izstrādājusi jaunus TAP plāna grozījumus. Taču tā kā netika saņemta nepieciešamā kreditoru piekrišana TAP plāna grozījumi nebija realizējami.

Līdz ar to AS "Grobiņa" valde saskaņā ar Maksātnespējas likumu iesniegusi tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu, vienlaikus lūdzot tiesu izbeigt tiesiskās aizsardzības procesu, jo AS "Grobiņa" nespējot nokārtot šobrīd spēkā esošajā TAP plānā noteiktās saistības.

Šī gada pirmajā pusgadā "Grobiņa" neto apgrozījums bija 2, 544 miljoni eiro, kas ir par 71% lielāks, salīdzinot ar 2018. gada sešiem mēnešiem. Taču kompānijas zaudējumi pieauga par 63,8%, sasniedzot 843 085 eiro.

Vēl nesen kompānija vadības ziņojumā klāstīja, ka jūnijā tā vienojusies ar Kanādas izsoļu namu NAFA par finansējuma piešķiršanu kažokzvēru nobarošanai 2022./2023.gada audzēšanas sezonām, kas tādējādi ļaušot sabiedrībai nodrošināt normālu saimniecisko darbību līdz 2023. gadam

2019. gada pirmajā pusgadā vidējais strādājošo skaits uzņēmumā bija 69 darbinieki.