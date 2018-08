Liepājā dzimusi IT profesionāļu kopiena

Atslēgvārdi it waffle meetup | coworking Liepaja | it

Pateicoties pasākumam "IT Waffle Meetup", kas reizi mēnesī notiek koprades birojā "Coworking Liepāja", mūsu pilsētā tapusi informācijas tehnoloģiju jomas profesionāļu un interesentu kopiena. "IT speciālistu šeit ir daudz vairāk, nekā iepriekš domāju," saka pasākuma rīkotāja Agate Ambulte.

Agate ir programmētāja, dzimusi un augusi liepājniece. Pēc studijām Liepājas Universitātē viņa devusies strādāt uz Baltkrieviju, kur aizvadīti vairāki gadi. "No Latvijas aizbraucu tāpēc, ka tolaik šeit nebija tik daudz iespēju, kā ir tagad. Šovasar atgriezos, lai pabeigtu maģistra darbu, un atklāju, ka IT vide šiet ir pilnībā mainījusies. Ir tik daudz jaunu speciālistu, Liepājā ienākuši arī lieli IT uzņēmumi, kas var konkurēt pasaules līmenī. Un šie uzņēmumi atzinuši, ka Liepājā tiešām IT ir nākotne."

Viņa gan norāda, ka lielākā problēma Liepājā ir nevis speciālistu, bet gan piemērotu telpu trūkums.

Ārvalstīs jaunā liepājniece novērojusi, ka IT jomas pārstāvji veido tādas kā kopienas vai grupas – vietu, kur savā starpā komunicēt. "Šeit man tā pietrūka, tāpēc rosināju, ka jānāk kopā. Kaut vai, lai paprasītu cits citam padomu. Kopībā ir arī liels spēks."

Šomēnes notika trešais "IT Waffle Meetup", un atsaucība šādam kopā pulcēšanās pasākumam esot ļoti liela. Ēdot vafeles, IT jomas pārstāvji un citi, kuriem nav sveša skriptu jeb programmēšanas valoda, neformālā gaisotnē apmainās ar pieredzi, veido kontaktus un pārrunā aktualitātes mūsdienu tehnoloģiju jomā.

Vafeļu pasākumā pagājušonedēļ pedagogs Kristaps Rāvalds klātesošos iepazīstināja ar savu vēl pilnībā nepabeigto "prototipa projektiņu" – Liepājas Valsts tehnikuma virtuālo tūri. Ar pieredzes stāstu dalījās uzņēmuma "Botwiser" dibinātājs un vadītājs Kārlis Skuja, kurš šo vasaru pavadīja, strādājot Liepājā. "Botwiser" galvenā mājvieta atrodas Briselē, uzņēmums darbojas tā saucamo čatbotu jeb virtuālo asistentu izstrādes jomā. Tāpat liepājniekiem bija iespēja sastapt Miku Opeltu – kompāniju "Giraffe Visual" un "Giraffe 360" dibinātāju un vadītāju. "Giraffe 360" izstrādā un ražo virtuālās tūres tehnoloģijas, kas satur 360 grādu kameru un programmatūru. No neliela jaunuzņēmuma "Giraffe" izaudzis par nozares līderi Eiropā, un tā vērtība tagad mērāma miljonos.

Mikus ir pāvilostnieks, taču nu jau daudzus gadus dzīvo Lielbritānijā. Viņš ir iekļuvis žurnāla "Forbes" 30 talantu līdz 30 gadiem sarakstā, 2013. gadā ieguvis Vācijas Biznesa gada balvu, bet gadu vēlāk šādu balvu saņēmis arī Zviedrijā.

Nākamais "Waffle Meetup" plānots septembra beigās.