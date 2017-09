Liepājā notiks Investoru sesija

Atslēgvārdi biznesa inkubators | investori | sesija

19. septembrī pulksten 13.30 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Liepājas biznesa inkubatorā norisināsies Investoru sesija. Tās mērķis ir iepazīstināt uzņēmējus ar dažādiem investīciju veidiem un palīdzēt sagatavoties investīciju piesaistei, savukārt investoriem tā būs iespēja iegūt kontaktus ar jauniem un perspektīviem uzņēmumiem Liepājas reģionā, kuros ir potenciāls ieguldīt, portālam vēstīja Liepājas biznesa inkubatora projektu vadītāja Andra Jurgelāne.

Investīciju sesijā būs pārstāvēti vairāki investoru tipi – biznesa eņģeli (Aiga Kalbjonoka no Latvijas Biznesa eņģeļu tīkla), riska kapitālisti (Juris Grišins no "Capitalia"), kolektīvo ieguldījumu platforma (Artis Mertens no Projektu bankas), kā arī privātais investors Ģirts Cēlājs. Investori iepazīstinās ar savu darbību, kritērijiem, pēc kuriem tiek vērtēts potenciālais investīciju projekts, kā arī dalīsies ieteikumos, kad uzņēmumam būtu jāsāk domāt par investīcijām un kā veiksmīgāk sagatavoties sarunai ar investoru.

LIAA pārstāve Sarmīte Karlsone un ALTUM Kurzemes reģiona vadītāja Ilze Grundmane iepazīstinās klātesošos ar jaunuzņēmēju vidi Latvijā un pieejamo valsts atbalstu uzņēmuma finanšu piesaistei. Sesijas laikā būs iespējams dzirdēt arī divu inkubatora uzņēmumu pieredzes stāstus, kā arī paredzēta paneļdiskusija “Ko investors sagaida no uzņēmēja?”. Diskusijas mērķis ir uzklausīt investoru viedokļus un aplūkot šo situāciju no investoru perspektīvas, skaidrojot, kādi ir veiksmes un neveiksmju faktori, uzņēmējam piesaistot investīcijas. Noslēgumā dalībnieki aicināti piedalīties uzņēmēju un investoru “ātrajā randiņā”.

Uz Investoru sesiju aicināts ikviens uzņēmējs, kurš apsver iespēju piesaistīt ārējo finansējumu sava uzņēmuma attīstībai. Tāpat aicināti pieteikties arī investori, lai iegūtu kontaktus ar potenciāli strauji augošu projektu īstenotājiem un lai pārliecinātos par ideju dzīvotspēju, izaugsmes iespējām ilgtermiņā un izskatītu iespējas investīciju piešķiršanai.

Tā kā dalībnieku skaits ir ierobežots, interesenti lūgti iepriekš pieteikties LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv sadaļā “Pasākumi”.

Seminārs notiks š.g. 19. septembrī plkst. 13.30 LIAA Liepājas biznesa inkubatorā, Dārza ielā 4/8, Liepājā. Semināru īsteno ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators” ietvaros.