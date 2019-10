"Liepaja TechGirls" popularizēs darba iespējas tehnoloģiju nozarē sievietēm Kurzemē

Atslēgvārdi Liepaja TechGirls | tehnoloģijas | it | karjera

Darbību sākusi sieviešu kopiena "Liepaja TechGirls", lai Liepājā un tās apkārtnē izglītotu sievietes interesēties par informācijas tehnoloģiju (IT) nozari un tās sniegtajām karjeras iespējām, aģentūru LETA informēja "Riga TechGirls" līdzdibinātāja Alise Dīrika.

Viņa norādīja, ka ideja šādas apvienības veidošanai Kurzemē radusies no "Riga TechGirls", kas četru gadu garumā tiekas ar sievietēm un pilnveido viņu zināšanas, lai iedvesmotu darboties tehnoloģiju jomā.

"Mums ir liels prieks, ka interese sieviešu vidū par tehnoloģijām aug ar katru dienu arī citās Latvijas pilsētās, ne tikai Rīgā. Tieši pirms gada darbību sāka "Vidzeme Techgirls" Valmierā, Vidzemē, un tagad arī Liepājā," sacīja Dīrika.

Viņa skaidroja, ka "Liepaja TechGirls" organizēs dažādas tikšanās, lekcijas un praktiskās mācības, lai liepājnieces un tuvāko pilsētu pārstāves varētu apgūt jaunākās un darba tirgū pieprasītās digitālās prasmes, un tādējādi saistītu savu profesionālo nākotni ar tehnoloģijām. Pirmā programmēšanas darbnīca Liepājā notiks šogad 2.novembrī.

"Riga TechGirls" ir IT nozarē iesaistītu sieviešu radīta kopiena, kuras mērķis ir izglītot sievietes un iedvesmot pievienoties IT nozarei. "Riga TechGirls" mērķis ir dažādot IT nozari, iesaistot vairāk sieviešu, lai viņas kļūtu ne tikai par tehnoloģiju patērētājām, bet arī radītājām.