Dzīvokļu tirgus aktivitāte Liepājā 2017.gada pirmajā pusgadā saglabājās stabila ar vidēji vairāk nekā 110 darījumiem mēnesī, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Latio" jaunākajā tirgus pārskatā.

Lielākā pircēju interese Liepājā tradicionāli ir par divu un trīs istabu dzīvokļiem. Pieprasītākās apkaimes ir Dienvidrietumu rajonā, Ezerkrastā un "Laumas" rajonā, taču liela interese ir arī par Liepājas centra rajonu.

Vienlaikus apskatā minēts, ka Liepājā aug pircēju interese par uzreiz apdzīvojamiem dzīvokļiem ar kvalitatīvu remontu, kuros nav nepieciešami lieli ieguldījumi. Liepājā novērota arī arvien lielāka ārvalstnieku interese par īpašumu, sevišķi dzīvokļu, iegādi.

Dzīvokļu cenu amplitūda "Laumas" rajonā ir robežās no 200 eiro līdz 450 eiro par kvadrātmetru, Ezerkrasta rajonā - no 350 eiro līdz 550 eiro par kvadrātmetru, Dienvidrietumu rajonā - no 350 eiro līdz 600 eiro par kvadrātmetru, bet centra rajonā - no 400 eiro līdz 950 eiro par kvadrātmetru (atkarībā no ēkas projekta vai sērijas).

Mazāk pieprasīti ir dzīvokļi Karostas, Zaļās birzs un Tosmares rajonos.

Apskatā arī piebilsts, ka darījumi ar dzīvokļiem, kas atrodas mansarda stāvā, Liepājā notiek ļoti reti.

"Latio" informē, ka ir izpārdoti visi 27 dzīvokļi projektā "Dzintara nams", kuru tirdzniecība sākās 2016.gada vasarā. Vienlaikus ir pieejami dzīvokļi projektā "Avotu nams" (cena no 950 eiro līdz 1050 eiro par kvadrātmetru), bet projektā "Alejas nams" vēl ir pieejami četri dzīvokļi (cena no 700 eiro līdz 850 eiro par kvadrātmetru). Jaunu projektu būvniecība Liepājā nav sākta.

Savukārt savrupmāju tirgū Liepājā ir vērojama stabilitāte ar vidēji diviem-trim darījumiem mēnesī. Pieprasījums lielākoties ir pēc tūlītējai apdzīvošanai piemērotām mājām, kur remontu var veikt pakāpeniski. "Latio" norāda, ka ir palielinājusies interese arī par savrupmājām un apbūves zemes gabaliem Liepājas Karostas rajonā.

Vidējā savrupmāju cena Liepājā ir no 30 000 eiro līdz 50 000 eiro. Lielākā interese ir par savrupmājām Vecliepājā un "Laumas" mikrorajonā.

Pieprasījums pēc privātās apbūves zemēm Liepājā ir relatīvi neliels. Pieprasītāki ir zemesgabali Vecliepājā.

Ar viensētām darījumi notiek salīdzinoši maz. Pircēju interese ir par īpašumiem 25 kilometru rādiusā ap Liepāju, teikts pārskatā.