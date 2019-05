"Liepājas enerģija" noslēgusi līgumus ar četriem uzņēmumiem par šķeldas piegādi

Atslēgvārdi liepājas enerģija | šķelda | apkure

Liepājas siltumapgādes uzņēmums SIA "Liepājas enerģija" ar četriem piegādātājiem noslēdzis sadarbības līgumus par šķeldas piegādi 2019./2020.gada apkures sezonai, aģentūru LETA informēja "Liepājas enerģija" sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Ģirne.

Iepērkamās šķeldas apjoms tiek aprēķināts iegūstamajās megavatstundās (MWh), un to piegādās SIA "Manfreds Plus", SIA "Bērzi Plus", SIA "Timberteh" un SIA "Lateira".

Kopumā cenu aptaujā piedalījās 15 pretendenti un kopējais piedāvātais šķeldas apjoms bija 685 000 MWh. Tika izvērtēta piedāvātā cena un sniegtā informācija par energoresursa kvalitāti, izcelsmes vietu, uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumiem, kā arī tika vērtēta pretendenta darbības rādītāji un līdzšinējā sadarbība.

Uzņēmums tradicionāli izvēlas vairākus sadarbības partnerus šķeldas piegādēm, jo tas ir garants ražošanas procesu nepārtrauktībai. Papildus noslēgtajiem līgumiem, "Liepājas enerģija" piedalīsies energoresursu biržas "Baltpool" izsolēs. Dažādie sadarbības modeļi nodrošina augstāku drošību piegādes procesos. Uzņēmuma galvenā prioritāte ir nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes pakalpojumu par konkurētspējīgu cenu.

Šķelda ir videi draudzīgs, Latvijā iegūstams kurināmais - "Liepājas enerģija" gadā ar šķeldu aizvieto aptuveni 22 miljonus normālkubikmetru importētās dabas gāzes. Siltumenerģijas ražošanu no šķeldas uzņēmums uzsāka 2012.gada nogalē, un pašlaik 67% siltumenerģijas tiek saražots no atjaunojamā energoresursa, iegūstot augstu neatkarību no dabas gāzes cenu svārstībām un nodrošinot konkurētspējīgas siltumenerģijas pakalpojuma izmaksas, skaidro Ģirne.

Jau ziņots, ka "Liepājas enerģija" apgrozījums pērn sasniedzis 18,87 miljonus eiro, kas ir par 8,5% vairāk nekā pirms gada, savukārt uzņēmuma peļņa 2018.gadā bijusi aptuveni tādā pašā līmenī kā iepriekšējā gadā - 5,17 miljoni eiro.

"Liepājas enerģija" no 1.aprīļa sāka jauno siltumtīklu izbūves darbu sezonu, lai turpinātu pilnveidot pilsētas siltumapgādes infrastruktūru un paaugstinātu tās drošību. 2019.gadā plānots investēt 1,1 miljonus eiro centralizētājās siltumtrasēs - rekonstruēt 2,5 km siltumtrases un pieslēgt jaunos klientus ar vismaz 2,25 MW kopējo slodzi.