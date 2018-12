Liepājas lidostā diskutē par reģionālo lidlauku attīstības iespējām

Atslēgvārdi liepājas lidosta | diskusija | aviācija

Ceturtdien, 13.decembrī, Liepājas lidostā norisinājās biedrības “Latvijas Aviācijas Asociācija” rīkotā domnīca, kurā piedalījās ar nozari saistīto uzņēmumu līderi un vadošie eksperti, kas diskutēja par tēmu “Reģionālā aviācija un lidlauki”, informē SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” mārketinga un pārdošanas projektu vadītāja Agate Dūče.

Šis ir viens no biedrības rīkotajiem tematiskajiem pasākumiem, kura mērķis ir radīt vienotu redzējumu par aviācijas nozari dažādās ar to saistītās darbības jomās. Kopīgu Latvijas aviācijas stratēģisko mērķu un uzdevumu formulēšanā Liepājas lidostā piedalījās gan tuvāku - Ventspils, Tukuma, Spilves, gan tālāku- Cēsu un Daugavpils reģionālo lidlauku pārstāvji. Tāpat pārstāvēti bija ar nozari saistītie uzņēmumi un sabiedrības, airBaltic, A/S "RAF-AVIA", V/A Civilās aviācijas aģentūra, VAS "Latvijas gaisa satiksme" u.c. organizācijas. Karstās diskusijās par reģionālās aviācijas un lidlauku sektora izaugsmes iespējām Latvijas aviācijas stratēģijas izstrādes kontekstā iesaistījās nozares vadošie eksperti, aviācijas profesionāļi un privātie piloti.