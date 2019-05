Atslēgvārdi tūrisms | tūristi | tūrisma informācijas birojs | naktsmītnes | statistika

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, kuri apkopoti par 23 nakšņošanas pakalpojumu sniedzējiem, šā gada pirmajā ceturksnī Liepājas naktsmītnēs apkalpoti 17 587 pilsētas viesi, kas ir par 8,02% vairāk nekā pērn šajā pašā periodā, vēsta Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja tūrisma attīstības speciāliste Agita Vucena.

Tāpat pavadīto nakšu skaits ir pieaudzis par 20,90%, kas nozīmē, ka arī uzturēšanās ilgums ir pieaudzis (+0,16 naktis) un šobrīd tas ir 1,57 naktis.

Liepājas viesnīcu vidējais gultasvietu noslogojums gada pirmajos trijos mēnešos bijis 25,57%, kas salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir pieaudzis par 4,17 procentu punktiem, savukārt istabu noslogojums bijis 33,49%, kas ir par 6,94 procentu punktiem augstāks nekā pērn.

Latvijas tūristu skaits Liepājas naktsmītnēs pieaudzis par 5,93%, bet pavadīto nakšu skaits – par 18,82%, līdz ar to vietējo tūristu uzturēšanās ilgums arī ir ar pozitīvu pieaugumu, un šī gada 1.ceturksnī šis rādītājs bijis vidēji 1,44 naktis.

Ārvalstu viesu skaits pieaudzis par 14,93%, un pavadīto nakšu skaits – pat par 25,75%. Ārvalstu tūristu uzturēšanās ilgums Liepājas naktsmītnēs šī gada 1. ceturksnī bijis vidēji 1,86 naktis.

Šī gada pirmajā ceturksnī Liepājā nakšņojuši viesi no 59 ārvalstīm. Topa galvgalī nemainīgi ar ievērojamu pārsvaru atrodas tūristi no Lietuvas, kam seko tūristi no Krievijas, Igaunijas, Vācijas, Polijas, Ukrainas, Somijas un Dānijas.

Liepājas lidosta šī gada pirmajā ceturksnī apkalpojusi 2009 pasažierus, kas ir par 7,2% vairāk nekā pērn šādā pat laika periodā.

Savukārt Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā šī gada pirmajos trijos mēnešos apkalpoti 2395 apmeklētāji, no tiem 76% vietējo iedzīvotāju, 7,7% Latvijas tūristu un 16,3% ārvalstu tūristu.